В Башкирии жителя деревня Казанка Виктора Ананьева решили отштрафовать на 500 рублей за не скошенную в огороде траву. История получила широкую огласку из-за того, что претензии местной администрации были предъявлены инвалиду без ног и руки.
Пенсионер уже 42 года является инвалидом, а соцработник, который должен ему помогать, не навещал его почти полгода.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкортостану, здесь узнали о некрасивой истории из СМИ, после чего провели проверку, по результатам которой намерены принять процессуальное решение.
«В настоящее время следователям предстоит опросить пострадавшего и должностное лицо администрации сельского поселения, составившее протокол об административном правонарушении, истребовать копии административного материала, а также провести иные первоначальные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщается на сайте.