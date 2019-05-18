Инвалиду выписали штраф за нескошенную траву

Башкирии жителя деревня Казанка Виктора Ананьева решили отштрафовать на 500 рублей за не скошенную в огороде траву. История получила широкую огласку из-за того, что претензии местной администрации были предъявлены инвалиду без ног и руки.

Пенсионер уже 42 года является инвалидом, а соцработник, который должен ему помогать, не навещал его почти полгода.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Башкортостану , здесь узнали о некрасивой истории из СМИ, после чего провели проверку, по результатам которой намерены принять процессуальное решение.