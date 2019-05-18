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Конюхов «насытился океаном» и решил покорить стратосферу 

News.ru + ещё 4 10 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известный российский путешественник Фёдор Конюхов решил отказаться от новых морских путешествий и сосредоточиться на подготовке к трём воздушным экспедициям. Об этом рассказал его сын Оскар Конюхов.
Фёдор говорит, что океаном уже насытился, — приводит ТАСС слова Конюхова-младшего.
Он уточнил, что путешественник планирует покорить стратосферу на воздушном шаре. При этом дату старта пришлось перенести на неопределённое время из-за позднего финиша морской экспедиции — Конюхов совершил плавание на вёсельной лодке от Новой Зеландии до Южной Америки. В общей сложности он провёл в полном одиночестве 154 дня.
Из-за постоянных штормов, длившихся две трети времени путешествия, он спал урывками по 15–20 минут и не мог есть горячую пищу. Кроме того, Конюхов 38 часов пролежал неподвижно, когда лодка в очередной раз перевернулась, сообщает телеканал «Звезда».
Специально для новой экспедиции был изготовлен самый большой в истории воздушный шар, его площадь составляет 100 тыс. кубических метров. Ориентировочно, путешественник отправится в воздушное плавание весной следующего года из пустыни в Австралии. Он планирует побить существующий рекорд и подняться на высоту в 25 тысяч км.
Сам полёт займет один день, но погодное окно, думаю, будем ждать месяц, — заключил Оскар Конюхов.
Россиянин уже совершил пять кругосветных плаваний на различных типах судов, он 17 раз пересек Атлантический океан и стал первым гражданином РФ, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света.
Ранее News.ru писал о том, что вёсельную лодку путешественника Фёдора Конюхова перевернул шторм в Южном океане. Судно получило повреждения, сделав оборот в 360 градусов. Также были сорваны солнечные панели и ветроуказатель, и стало невозможно уточнить направление и силу ветра.
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Общество , Федор Конюхов , Оскар Конюхов , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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