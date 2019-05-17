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Музеи мороженого и выпечки откроются летом в Серпухове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
В подмосковном Серпухове в июне планируют открыть четыре частных музея, они будут посвящены мороженому, куклам, искусству выпечки и хлебу, сообщила РИАМО в пятницу директор МКУ «Комитет потребительского рынка, услуг, рекламы и туризма администрации городского округа Серпухов» Елена Лебеденко.
«В этом году у нас открываются три частных музея. Музеи мороженого и кукол будут в одном здании. Второй музей — искусство выпечки. Здесь будут рассказывать историю чаепития в разных традициях. А третий — музей хлеба и серпеца», — сказала Лебеденко.
Он пояснила, что серпец — это съедобный рогалик, который является гастрономическим брендом Серпухова. Серпец с разными начинками можно попробовать в 15 ресторанах муниципалитета.
«В музее мороженого можно будет изготавливать мороженое, будет стенд с историей мороженого, в этом же здании будет музей кукол. У нас есть много людей, которые самостоятельно шьют кукол, но они не знают, что с этим делать. Один инвестор взялся за это, берет одно огромное помещение — более чем 150 квадратных метров», — добавила Лебеденко.
В ходе круглого стола «Развитие экотуризма в Подмосковье. Архитектурные тренды туристических объектов Московской области», который проходил в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Лебеденко сообщила, что в городском округе Серпухов активно развивается экотуризм.
«Главной экологической сокровищницей в Серпухове является Приокско-Террасный биосферный заповедник имени Заблоцкого. Здесь можно посетить высотную экологическую тропу «Сквозь листву». Также экологический парк «Дерево-Дом». Еще одним экологическим объектом является парк природы областного значения с 1999 года — это «Городской бор», — сказала Лебеденко.
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Общество , Торгово-промышленная палата , РИАМО , Серпухов
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