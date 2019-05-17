Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как хоронили Доренко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, который умер в центре Москвы 9 мая от разрыва аорты. Ведущие медиаменеджеры страны, друзья и родные журналиста собрались, чтобы проводить его в последний путь. Согласно воле Доренко, его тело будет кремировано.
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, который умер от разрыва аорты 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Церемонию прощания с журналистом посетили ведущие медиаменеджеры страны, близкие и родные Доренко.
«Он был абсолютно русским человеком. У русских есть такая черта — мы презираем смерть. Поэтому мы говорим о смерти легко и пренебрежительно. Мы не пристегиваемся ремнем безопасности.
В этом смысле Сергей был человеком, который презирал смерть. Это качество стало решающим», — заявил генеральный директор международного информационного агентство «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, пишет «Вокруг ТВ».
Сам Доренко неоднократно высказывался на тему смерти и отношения к ней в России.
«Россия — страна некрошовинизма. Центр нашей страны — кладбище. Мертвые тут важнее живых. Живые, собственно, для того и живут, чтобы стать поскорее мертвыми и достойными уважения», — писал он в своем телеграм-канале в декабре 2018 года.
Друг Доренко режиссер Павел Лунгин был одним из первых, кто взял слово в ходе траурной церемонии.
«Ярчайший талант. Его жизнь была вокруг людей. Он ненавидел мракобесие. Я вспоминаю его шутки, но за всеми шутками была глубокая печаль по России. Я не знал о его болезни. Он всегда был мачо. Трудно представить, что я больше не услышу его каждое утро. До свидания, Сережа», — сказал Лунгин.
Не стал скрывать своих эмоций во время прощания с журналистом и его бывший работодатель, глава Первого канала Константин Эрнст.
«У нас с Сережей были разные отношения — я то принимал его на работу, то увольнял. Мы разговаривали раз в 3 месяца по телефону… Но 9-е число отдалось в моем сердце болью, потому что я даже никогда не думал, что Сережа сыграет в моей жизни такую роль», — сказал Эрнст.
Как отметили присутствовавшие на прощании, Эрнст едва сдерживался, чтобы не заплакать во время своей речи.
«Тут Паша (Лунгин — «Газета.Ru») сказал очень важную вещь: какие бы одежды на себя Сережа не надевал, он все равно был очень тонким, нервным мальчиком в поисках любви. Он хотел, чтобы его любили, любили его близкие, любили чужие — те, на кого он работал. Сережа, мы тебя все любим, покойся с миром», — добавил он.
Также среди пришедших проводить журналиста в последний путь были первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов, акционер и член управляющего комитета Rambler Group Александр Мамут, глава ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов и многие другие.
«Все это несправедливо. Слишком рано. Это огромная потеря для российской журналистики. Он задавал тон, несмотря на все расхождения. В общем, конь наскоку и птица влет!» — заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
На одном из венков была большая золотая звезда и надпись «Москва молчит».
«Главного сейчас нет. Он был прикольный, отличный. Кто-то говорит, что не мог представить немощного больного Сергея. Я могла представить, как толкаю его на коляске. Но его смерть не могла представить. О смерти он говорил всегда и много. Он шутил на эту тему», — сказала соведущая Доренко Анастасия Оношко.
Присутствовавшие на церемонии выразили свои соболезнования родным Доренко — вдове Юлии, дочерям Ксении и Екатерине и сыну Прохору. Перед траурной церемонией журналисты поинтересовались у дочерей журналиста, остались ли они удовлетворены результатами повторной судебно-медицинской экспертизы, ради которой было решено перенести прощание в прошлый раз, однако они оставили этот вопрос без ответа.
«Он был разный, отношение к нему было самое разное, но при этом все понимали, что он очень сильный и талантливый журналист… Многих есть, кем заменить, а Доренко — некем», — сказал глава радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, передает ТАСС.
В соответствии с последней волей журналиста, его тело будет кремировано. Часть праха он попросил развеять на своей родине — в Керчи.
Газета.Ru: последние новости
Муж помог? Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета В Москве похоронили Сергея Доренко Как шоу "Голос" подрывает веру в электронную демократию
Комментарии
Общество , Статьи , Александр Мамут , Павел Лунгин , Дмитрий Киселев , Алексей Громов , Сергей Доренко , Владимир Мамонтов , Алексей Венедиктов , Константин Эрнст , Олег Добродеев , Администрация Президента РФ , Газета.Ru , Эхо Москвы , ВГТРК , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС , Москва , Переславль-Залесский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шах!»: Зеленскому объявили войну4
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ336
Полномасштабная война: Россия «поборется» за Крым53
Новый поворот: пилоты SSJ попали под подозрение137
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады334
Новости партнеров
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение