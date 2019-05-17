Россияне «порадовались» отключению горячей воды 

хештег я расчехлила все кастрюльки которые есть дома грею воду 24/7 и молюсь верховному богу горводоканала чтобы горячая вода вернулась в мой дом— гадя петрович хренова (@oakenshit_) 16 мая 2019 г.
Ппц а нельзя ли как-нибудь делать так, чтобы в домах горячая вода была круглый год? 😔— ЮляN8FAD85042👩💻🐧❄️ (@snowy_robolamp) 15 мая 2019 г.
Горячая вода. pic.twitter.com/WfafopQPX3— люблю фонарики (@likegreenjacket) 16 мая 2019 г.
Все, опять без всякого предупреждения на 2 недели отрубили горячую воду, ибо гражданину сверхдержавы не нужна горячая вода, у него кровь кипит. — Val Scherbak (@Val_mellow) 13 мая 2019 г.
#Eurovision (Основано на реальных событиях)
Горячая вода: *работает*
Я: pic.twitter.com/6bCQXUGEtP— Даниёж (@Danillelel) 16 мая 2019 г.