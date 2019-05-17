Россияне «порадовались» отключению горячей воды

Российские пользователи Twitter выразили свое негодование из-за начала ежегодного отключения горячей воды в их домах, которое стартовало в мае.

хештег я расчехлила все кастрюльки которые есть дома грею воду 24/7 и молюсь верховному богу горводоканала чтобы горячая вода вернулась в мой дом— гадя петрович хренова (@oakenshit_) 16 мая 2019 г. Несмотря на то что о готовящихся мероприятиях было известно заранее, юзеры не удержались и поделились своей «радостью» по поводу происходящего с другими. Так, некоторые предложили свои варианты того, как спасаться от отсутствия горячей воды: например, мыться в гостях или в спортзале.

горячая вода F, буду ходить мыться в качалочку— слабая кори (@weakcori) 13 мая 2019 г.

Ппц а нельзя ли как-нибудь делать так, чтобы в домах горячая вода была круглый год? 😔— ЮляN8FAD85042👩‍💻🐧❄️ (@snowy_robolamp) 15 мая 2019 г. Другие недоумевали, почему система до сих пор не отлажена таким образом, чтобы население не оставалось без горячей воды.

Горячая вода. pic.twitter.com/WfafopQPX3— люблю фонарики (@likegreenjacket) 16 мая 2019 г. Кто-то подчеркнул ценность горячей воды.

Все, опять без всякого предупреждения на 2 недели отрубили горячую воду, ибо гражданину сверхдержавы не нужна горячая вода, у него кровь кипит. — Val Scherbak (@Val_mellow) 13 мая 2019 г. А некоторые пожаловались на то, что отключение произошло без предупреждения.

Пользователи также упомянули колонку Оксаны Крученко, обозревателя газеты «Вечерняя Москва», в которой она, описывая ситуацию, указала на то, что «изнежились мы донельзя, привыкли к тепленькому».

«В конце концов, не так уж и долго приходится летом жить без горячей воды. Что же мы, маленькое летнее приключение не переживем? Главное — не жаловаться», — заключила она в конце текста. Один из юзеров отметил, что не ожидал «прочитать пиар поговорки "не жили хорошо, нечего и начинать"».