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Россияне «порадовались» отключению горячей воды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские пользователи Twitter выразили свое негодование из-за начала ежегодного отключения горячей воды в их домах, которое стартовало в мае.
Несмотря на то что о готовящихся мероприятиях было известно заранее, юзеры не удержались и поделились своей «радостью» по поводу происходящего с другими. Так, некоторые предложили свои варианты того, как спасаться от отсутствия горячей воды: например, мыться в гостях или в спортзале.
Другие недоумевали, почему система до сих пор не отлажена таким образом, чтобы население не оставалось без горячей воды.
Кто-то подчеркнул ценность горячей воды.
А некоторые пожаловались на то, что отключение произошло без предупреждения.
Нашлись и те, кто сравнил ситуацию с полуфиналом песенного конкурса «Евровидение», на котором Россию представляет певец Сергей Лазарев.
Пользователи также упомянули колонку Оксаны Крученко, обозревателя газеты «Вечерняя Москва», в которой она, описывая ситуацию, указала на то, что «изнежились мы донельзя, привыкли к тепленькому».
«В конце концов, не так уж и долго приходится летом жить без горячей воды. Что же мы, маленькое летнее приключение не переживем? Главное — не жаловаться», — заключила она в конце текста. Один из юзеров отметил, что не ожидал «прочитать пиар поговорки "не жили хорошо, нечего и начинать"».
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Общество , Сергей Лазарев , Вечерняя Москва
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