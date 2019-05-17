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Программа «Моя улица» вошла в шорт-лист премии Urban Land Institute 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: КБ Стрелка
Единственным европейским проектом, вошедшим в шорт-лист премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence (ULI), стала программа правительства Москвы «Моя улица», оператором которой выступила КБ Стрелка. Среди других финалистов — 14 проектов из Северной Америки и четыре из Азии, сообщает КБ Стрелка. Победители премии будут объявлены в сентябре этого года.
«Важнейшим критерием премии является вклад в развитие городского сообщества. Проекты, попавшие в шорт-лист, отличаются тем, что значительно улучшили жизнь местных сообществ, а также перенастроили общественные пространства, которые ранее были выключены из городской ткани, отмечается в решении жюри. Каждый проект привел к эффекту долгосрочного воздействия и является грамотным примером использования пространства», — говорится в сообщении.
В 2015-2017 годах по московской программе «Моя улица» перестроено 92 км улиц, на них появилось 7 тыс. энергоэффективных фонарей, посажено 7 000 деревьев. Реализации проекта предшествовали антропологические исследования и краудсорсинг-кампания «Чего-хочет-Москва.рф», в которых приняли участие больше 44 тысяч человек.
Urban Land Institute Global Awards for Excellence — премия в сфере девелопмента и городского развития, учреждена в 1979 году. Финалисты премии отбираются членами междисциплинарного жюри, которое включает специалистов в области недвижимости, финансов, девелопмента, дизайна, общественного участия и др. Лауреатами премии 2017-2018 годов стали 13 городских проектов: 8 — из США, 2 — из Канады, один — из Испании, один — из Японии, один — из Сингапура.
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Общество , Правительство Москвы
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