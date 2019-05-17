«Пять лет сидела дома»: жена Боярского стала худруком театра

Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан, стала новым художественным руководителем театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Об этом сама актриса рассказала местному каналу 78.ru, отметив, что ее назначение на новую должность уже подписал губернатор.

«Сейчас идет техническая часть по оформлению документов. Как скоро это завершится, не могу сказать, это довольно кропотливая бумажная работа. Как только это свершится, меня представят труппе, и я начну работать», — поделилась Луппиан.

Также она рассказала, что в настоящее время занимается поиском людей, которые подойдут новой труппе. Народная артистка России подчеркнула, что сама продолжит участвовать в спектаклях.

«Уже кое-какие люди есть: это Богомолов, который должен у нас ставить. Это Молочников. Ну, с остальными еще буду созваниваться, пока я только начинаю свое поприще. Я думаю, с нами многие захотят работать, как и мы тоже», — надеется Луппиан.

Последние пять лет у актрисы не было ролей в театре, и она занималась только семьей. Теперь, по словам Луппиан, ее мысли будут заняты не только детьми, но и сотрудниками театра.

«Это большая ответственность для меня, как для актрисы, которая много лет сидела дома, занималась мужем, детьми и внуками. Сначала дома все были обескуражены, но потом решили, что если такое доверие оказывается, то надо его принять и сделать все, что возможно для родного театра», — призналась артистка.

Предыдущим художественным руководителем театра Ленсовета был режиссер Юрий Бутусов , занимавший эту должность с ноября 2017 года по март 2018-го.

С 1996 по 2004 год Бутусов работал там режиссером, после чего взял паузу. В 2011 году он вернулся в коллектив в качестве главного режиссера театра. За достижения в области сценического искусства он неоднократно становился лауреатом весомых наград: в 1997 и 2015 годах Бутусову присуждали премию «Золотой Софит». Также режиссер является обладателем нескольких премий «Золотая маска».

На момент вступления в должность, по словам Бутусова, в театре все складывалось не так гладко и благополучно, как ему бы хотелось. В интервью iz.ru в январе 2018 года он рассказал о своих планах на работу в культурном учреждении.

«В первую очередь я хочу изменить устав. Это очень сложный путь, потому что переписать устав — значит переделать внутреннее устройство театра. Самое главное — художественный руководитель должен стать первым лицом в театре с правом создания своей команды, выбора директора. Мне нужно, чтобы команда была единой и двигалась в одном направлении. И я буду этого добиваться. А в случае если руководство города меня не услышит, я не буду держаться за кресло», — сказал Бутусов.

И он сдержал свое слово — уже в марте 2018 года опубликовав в «Петербургском литературном журнале» открытое письмо с сообщением об уходе с поста художественного руководителя театра. Режиссер подробно описал обстоятельства, побудившие его отказаться от должности, во «избежание кривотолков».

Он заявил, что комитет по культуре, выступающий в качестве учредителя театра, отказал ему во внесении в устав ряда изменений. По словам Бутусова, предложенные им нововведения были необходимы для функционирования системы, при которой «в театре появилось два первых лица — худрук Юрий Николаевич Бутусов и директор Валерий Борисович Градковский».

«Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в Театре им. Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, PR-отдел. Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре двух первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане», — отметил Бутусов.

Несмотря на наличие предпосылок для этого, добавил он, Градковский блокировал все его «инициативы, требования и права как художественного руководителя», вплоть до того, что Бутусову не было предоставлено полномочий назначать художественный совет в необходимом составе, «хотя это неотъемлемое право любого худрука».

«В данных обстоятельствах мое дальнейшее пребывание в должности художественного руководителя представляется мне не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным», — подытожил специалист.

Через несколько месяцев Бутусов был приглашен на должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова.