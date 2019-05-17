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«Сдуру»: Макаревич спровоцировал спор 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Андрей Макаревич нашел ошибку на плакате с изображением монумента «Воин-освободитель» и спровоцировал спор.
«Воин-освободитель» расположен в Берлине и символизирует победу СССР во Второй мировой войне и освобождение Европы от нацизма. Монумент представляет собой мужчину, который в опущенной правой руке держит меч, а левой — ребенка.
Несколько часов назад Макаревич опубликовал в своем фейсбуке фото, на котором запечатлен плакат с изображением «Воина-освободителя», замеченный им в Москве. На плакате воин держит меч в левой руке, а ребенка — правой.
«Интересно, он левша?» — задался вопросом лидер группы «Машина времени».
Одни комментаторы не исключили этого, другие напомнили, что «он памятник», третьи предположили, что автор плаката просто ошибся — «сдуру нарисовал зеркально».
Между тем ряд пользователей соцсети обнаружили смысл в том, что именно в той или иной руке держит воин.
«Это значит, что война окончена, самое дорогое — дети… Я так думаю…» — написал один из них.
Комментарии18
Общество , Андрей Макаревич
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