Макаревич породил дискуссию о плакате с Воином-освободителем в Москве

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал фотографию плаката с Воином-освободителем в Москве и обратил внимание подписчиков на отличие изображения от памятника в Берлине.

«Проспект Мира. Интересно, он левша?» — задался вопросом Макаревич, разместив в своем Facebook фотографию плаката.

На изображении Воин-освободитель держит ребенка в правой руке, а меч — в левой, тогда как монумент в берлинском Трептов-парке выглядит иначе — меч находится в правой руке, а ребенок — в левой.

В комментариях под публикацией завязалась дискуссия. Так, Natali Durmanova предположила, что у такого изображения есть скрытый смысл: «Это значит, что война окончена, самое дорогое — дети. Я так думаю».

С такой версией согласен и Марат Гильмутдинов.

«Правша, конечно. Сейчас для него главное ребенок, а меч — «на запасном пути», — отметил он.

Сергей Уткин , напротив, считает, что изображение на плакате попросту является ошибкой. «Кто-то сдуру нарисовал памятник зеркально», — уверен он.

«Да и меч в те годы не по уставу», — добавил Alexander Guberman.

Монумент «Воин-освободитель» был открыт в Берлине 8 мая 1949 года как символ победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах и освобождения народов Европы от нацизма.

Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, который стоит на обломках свастики. В одной руке он держит опущенный меч, а другой — поддерживает спасенную им немецкую девочку.

В эскизе памятника солдат держал в свободной руке автомат, но по предложению Иосифа Сталина скульптор Евгений Вучетич заменил автомат на меч.