Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал фотографию плаката с Воином-освободителем в Москве и обратил внимание подписчиков на отличие изображения от памятника в Берлине.
«Проспект Мира. Интересно, он левша?» — задался вопросом Макаревич, разместив в своем Facebook фотографию плаката.
На изображении Воин-освободитель держит ребенка в правой руке, а меч — в левой, тогда как монумент в берлинском Трептов-парке выглядит иначе — меч находится в правой руке, а ребенок — в левой.
В комментариях под публикацией завязалась дискуссия. Так, Natali Durmanova предположила, что у такого изображения есть скрытый смысл: «Это значит, что война окончена, самое дорогое — дети. Я так думаю».
С такой версией согласен и Марат Гильмутдинов.
«Правша, конечно. Сейчас для него главное ребенок, а меч — «на запасном пути», — отметил он.
Сергей Уткин, напротив, считает, что изображение на плакате попросту является ошибкой. «Кто-то сдуру нарисовал памятник зеркально», — уверен он.
«Да и меч в те годы не по уставу», — добавил Alexander Guberman.
Монумент «Воин-освободитель» был открыт в Берлине 8 мая 1949 года как символ победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах и освобождения народов Европы от нацизма.
Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, который стоит на обломках свастики. В одной руке он держит опущенный меч, а другой — поддерживает спасенную им немецкую девочку.
В эскизе памятника солдат держал в свободной руке автомат, но по предложению Иосифа Сталина скульптор Евгений Вучетич заменил автомат на меч.
«Воин-освободитель» является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине.