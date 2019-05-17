Тест: Сможете выжить без интернета?

17 мая — День интернета. В феврале ВЦИОМ посчитал, что четверть взрослых россиян проводит в Сети больше 4 часов в день.

Около 7% соотечественников зависимы от интернета. Таким людям уже дали определение — информоманы. Эксперты отмечают, что их число в России сопоставимо с количеством медиаманов — людей, которые проводят у телевизора больше четырех часов в день.

Мы подготовили тест, который поможет вам узнать, насколько вы зависимы от интернета и не пора ли вам начать беспокоиться. Что, если ваши отношения зашли слишком далеко?