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Тест: Сможете выжить без интернета? 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
17 мая — День интернета. В феврале ВЦИОМ посчитал, что четверть взрослых россиян проводит в Сети больше 4 часов в день.
Около 7% соотечественников зависимы от интернета. Таким людям уже дали определение — информоманы. Эксперты отмечают, что их число в России сопоставимо с количеством медиаманов — людей, которые проводят у телевизора больше четырех часов в день.
Мы подготовили тест, который поможет вам узнать, насколько вы зависимы от интернета и не пора ли вам начать беспокоиться. Что, если ваши отношения зашли слишком далеко?
Общество , Интернет , Тесты , ВЦИОМ
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