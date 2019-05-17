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Задержанных решили защитить от беспредела российских полицейских 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»
В новом Кодексе об административных нарушениях (КоАП) могут появиться нормы по защите конституционных прав граждан, подвергшихся задержанию или другим ограничительным мерам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Константина Чуйченко, который возглавляет межведомственную группу по разработке документа.
«Направление нашей работы состоит, в том числе, в том, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты интересов всех людей, которые под действие этого механизма подпадают», — сказал Чуйченко, не уточнив, о каких именно поправках идет речь.
Он добавил, что концепция нового КоАП будет готова к 1 июня.
Рабочая группа при правительстве разработала концептуальные установки для всех шести разделов Кодекса. Например, в части о производстве по делам об административных правонарушениях» будут прописаны детальные рекомендации по порядку возбуждения дел, их рассмотрения и пересмотра. Также будут введены правила освобождения, замены или отсрочки административного наказания.
Издание отмечает, что параллельно с межведомственной группой обсуждение новых норм проходит в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте. Правозащитники отмечали, что необходимо предоставлять человеку адвоката с момента его задержания и доставления в полицию. Сейчас защитников не допускают к участию в административных делах на досудебных стадиях. В результате задержанного могут на протяжении суток не доставлять в уполномоченные органы для возбуждения дела и в суды, ему не разъясняют причины задержания, его права и обязанности, возможно применение к нему насилия.
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Общество , Совет по правам человека
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