Задержанных решили защитить от беспредела российских полицейских

В новом Кодексе об административных нарушениях (КоАП) могут появиться нормы по защите конституционных прав граждан, подвергшихся задержанию или другим ограничительным мерам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Константина Чуйченко, который возглавляет межведомственную группу по разработке документа.

«Направление нашей работы состоит, в том числе, в том, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты интересов всех людей, которые под действие этого механизма подпадают», — сказал Чуйченко, не уточнив, о каких именно поправках идет речь.

Он добавил, что концепция нового КоАП будет готова к 1 июня.

Рабочая группа при правительстве разработала концептуальные установки для всех шести разделов Кодекса. Например, в части о производстве по делам об административных правонарушениях» будут прописаны детальные рекомендации по порядку возбуждения дел, их рассмотрения и пересмотра. Также будут введены правила освобождения, замены или отсрочки административного наказания.