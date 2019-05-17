«За больного будешь отвечать!»: скорую помощь не пустили в больницу

«За больного будешь отвечать!»: охранник не пустил скорую помощь в больницу

В интернете распространяется видео, на котором охранник, дежурящий при въезде в республиканскую больницу в Горно-Алтайске , отказывается пропустить на территорию везущую больного машину скорой помощи.

Конфликт возник из-за того, что сотрудник охранного предприятия не поверил опознавательным знакам на автомобиле и потребовал от водителей еще и показать документы, удостоверяющие личность. Экипаж скорой усомнился в его полномочиях, но свои документы охранник предъявлять не стал.

В конце концов медики добились открытия ворот и доставили пациента в больницу живым. По данным Министерства здравоохранения республики Алтай, неуступчивый охранник уже уволен.

Видеосюжет вызвал большой резонанс в социальных сетях и на форумах. Комментаторы сходятся на том, что виноват в рискованной ситуации не столько сотрудник ЧОПа, сколько авторы инструкции, на которую он ссылается.