«За больного будешь отвечать!»: скорую помощь не пустили в больницу

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«За больного будешь отвечать!»: охранник не пустил скорую помощь в больницу 

Ридус + ещё 1 1 час назад
В интернете распространяется видео, на котором охранник, дежурящий при въезде в республиканскую больницу в Горно-Алтайске, отказывается пропустить на территорию везущую больного машину скорой помощи.
Конфликт возник из-за того, что сотрудник охранного предприятия не поверил опознавательным знакам на автомобиле и потребовал от водителей еще и показать документы, удостоверяющие личность. Экипаж скорой усомнился в его полномочиях, но свои документы охранник предъявлять не стал.
В конце концов медики добились открытия ворот и доставили пациента в больницу живым. По данным Министерства здравоохранения республики Алтай, неуступчивый охранник уже уволен.
Видеосюжет вызвал большой резонанс в социальных сетях и на форумах. Комментаторы сходятся на том, что виноват в рискованной ситуации не столько сотрудник ЧОПа, сколько авторы инструкции, на которую он ссылается.
Охрану Алтайской республиканской больницы осуществляет компания «Воевода». Сейчас региональный Минздрав решает вопрос о дальнейшем сотрудничестве с фирмой.
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Общество , Видео , Минздрав РФ , Горно-Алтайск
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