Организаторы объяснили, что собирались оформить помещение в виде полицейского участка, но не успели закончить и не повесили вывеску.
«Наш руководитель увидела это в Таиланде. Она оттуда привозит идеи», — рассказали в развлекательном центре изданию «Сибирь. Реалии».
Там отметили, что ранее на этом месте была игровая зона ДПС, но её решили перестроить, поскольку «аттракцион „Полиция“ набирает популярность у посетителей заведения».
Как отмечает телеканал «Дождь», в аккаунтах Happy Land в соцсетях говорится, что он рассчитан на детей всех возрастов, и там «каждый ребёнок найдёт для себя интересное занятие, весело и с пользой проведёт время».