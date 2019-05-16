Путин пошутил о «прическе» Прилепина

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пошутил, что информация о том, как вырастить волосы, которую дает телевидение, важна для него и писателя Захара Прилепина

«По телевидению рассказывают, как волосы вырастить, нам с Захаром это важно», — сказал Путин, указав на Прилепина, который сидел в зале.

«Но то, что вы делаете, намного более важная вещь», — отметил президент, говоря об информировании граждан об их правах через СМИ.

Видео с выступления Путина на медиафоруме опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

Перед этим одна из участниц форума ОНФ, Татьяна, затронула тему демографии. По ее словам, многие женщины, увидев новые современные роддома и узнав о существующих мерах поддержки семей, точно решат рожать детей. Путин пошутил, что у него складывается впечатление, будто Татьяна его «уговаривает», передает РИА «Новости».

Участница форума также заметила, что не все семьи могут получить пособия, потому что не вовремя обращаются за ними по незнанию.

«Мы создали целую большую многоплановую программу поддержки молодых семей… Это очень странно, что люди плохо информированы о том, какие возможности существуют… И средства массовой информации — вот я сейчас непосредственно к вам обращаюсь: ну ладно, хорошо, там группа волонтеров работает и рассказывает… А мы-то с вами зачем тогда?» — сказал Путин.

По его словам, он даст поручение кабинету министров составить специальный справочник обо всех мерах поддержки семей с детьми.

Ранее Путин заявил, что выступления в СМИ должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы.