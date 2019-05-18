В СК сообщили о результатах проверки парка в Рязани после поручения Путина

Следователи установили, что оборудование для детской площадки и канатного городка, об отсутствии которых в парке Рязани участники форума ОНФ пожаловались президенту России Владимиру Путину , имеется в полном наличии, только на других площадках, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель СУСК России по региону Анжелика Евдокимова.

Ранее Путин, выслушав рассказ одной из участниц форума ОНФ об отсутствии в парке Рязани канатного городка и детской площадки, которые "приняли" власти, назвал это наглостью и выразил надежду, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин это услышит и не упустит шанса проявить свой профессионализм. Генпрокуратура России организовала проверку информации о нарушениях при строительстве детской площадки. Проверку также начали следственные органы.

Администрация Рязани пояснила, что детской площадке и канатному городку, которые предполагалось установить на проезде Речников, у дома №1в, подобрали другие места. Все оборудование установили на территории рязанского лесопарка. Исключение составил детский комплекс "Космос", который для благоустройства сквера Рязанского кремля установили на Соборной площади. Согласно информации администрации, всего на закупку оборудования было затрачено 4,953 миллиона рублей.

"Следователями была осмотрена территория лесопарка и сквера на Соборной. Установлено, что детское спортивное оборудование имеется в полном объеме, в наличии. Часть этого оборудования находится в сквере возле Рязанского кремля, веревочный парк тоже имеется в наличии, в лесопарке", — рассказала Евдокимова.

Он подчеркнула, что в ходе проверки следователи запросили все документы, касающиеся исполнения муниципального контракта.