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Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy 

Рамблер 1 час назад
Анна Ануфриева — 27 летняя госслужащая — решила участвовать в конкурсе журнала для взрослых «Девушка года 2019». Ее параметры 89/69/97. Девушка обладает необычным умением — может достать языком кончик носа. Анна 10 лет училась в музыкальной школе по классу фортепьяно. Любит немецкий язык и читать книги, и даже собирает свою библиотеку. Кроме того, она пишет стихи и занимается спортом. Любит путешествия и жизнь вообще. Анна ценит красоту мужского и женского тела «на фотографии и где угодно». Чиновница мечтает переехать жить в Европу.
Общество , Фото , Тюмень
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