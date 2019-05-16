Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy

Анна Ануфриева — 27 летняя госслужащая — решила участвовать в конкурсе журнала для взрослых «Девушка года 2019». Ее параметры 89/69/97. Девушка обладает необычным умением — может достать языком кончик носа. Анна 10 лет училась в музыкальной школе по классу фортепьяно. Любит немецкий язык и читать книги, и даже собирает свою библиотеку. Кроме того, она пишет стихи и занимается спортом. Любит путешествия и жизнь вообще. Анна ценит красоту мужского и женского тела «на фотографии и где угодно». Чиновница мечтает переехать жить в Европу.