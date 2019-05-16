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Путин заявил, что количество бюджетных целевых мест в вузах могут увеличить 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество бюджетных целевых мест в российских вузах может быть увеличено, чтобы обеспечить малые города и сельские населенные пункты специалистами с высшим образованием. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин.
"У нас есть такой механизм, как целевая подготовка, которая может осуществляться по заданиям муниципалитета, учреждений медицинских, или региона, республики. Он работает, его просто нужно расширять. Здесь коллега поставила вопрос о том, чтобы количество бюджетных мест целевых [в вузах] увеличить. Я думаю, что по этому пути и надо идти", — сказал Путин.
При этом президент высказался против восстановления существовавшей в советские времена системы распределения на работу выпускников вузов.
"Просто в современных условиях очень трудно заставить человека при поступлении в вуз потом ехать куда-то и распределять его. Инструментов таких практически у государства нет. Но если человек учился бесплатно за счет государства и взял на себя обязательства вернуться назад и отработать энное количество лет, уклонился после этого, — пожалуйста штрафные санкции в объеме суммы, выплаченной за него в ходе обучения. Это в принципе действует. Расширять нужно, по этому пути мы, наверное, и пойдем", — заявил президент.
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Общество , Образование , Владимир Путин
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