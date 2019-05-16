Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал аннулировал результаты

Результат шестого сезона шоу «Голос. Дети» аннулирован, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление Первого канала.

Причиной такого решения в заявлении назван выявленный факт вмешательства в ход финального голосования.

«Внешнее воздействие повлияло на итог шоу», — рассказали представители канала.

Шестой сезон «Голоса. Дети» выиграла дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Первый канал счел разрыв в отданных финалистам голосах телезрителей аномальным и нанял компанию Group-IB, специализирующуюся в том числе на расследовании киберпреступлений, для проведения проверки.

Сегодня были обнародованы результаты ее первого этапа. Оказалось, что 30 тысяч звонков, совершенных в пользу одного из участников, были сделаны ботами, а восемь тысяч смс пришли в результате их массированной автоматизированной отправки.