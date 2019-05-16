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Решение о дате похорон Сергея Доренко будет принято после кремации 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Информация ТАСС о том, что захоронение урны с прахом Сергея Доренко пройдёт 18 мая на Троекуровском кладбище, не соответствует действительности.
Кто и как будет делить наследство Доренко
Прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» состоится в пятницу, 17 мая в 11 утра на Троекуровском кладбище. После этого тело Сергея Доренко будет кремировано.
Решение о захоронении примет вдова Сергея Доренко Юлия после того, как получит урну с прахом.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался 9 мая в центре Москвы. Сергей Доренко возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.
Говорит Москва: последние новости
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Общество , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС
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