Решение о дате похорон Сергея Доренко будет принято после кремации

Информация ТАСС о том, что захоронение урны с прахом Сергея Доренко пройдёт 18 мая на Троекуровском кладбище, не соответствует действительности.

Прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» состоится в пятницу, 17 мая в 11 утра на Троекуровском кладбище. После этого тело Сергея Доренко будет кремировано.

Решение о захоронении примет вдова Сергея Доренко Юлия после того, как получит урну с прахом.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался 9 мая в центре Москвы. Сергей Доренко возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.