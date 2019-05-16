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В России выпустили календарь с посланием Путина Федеральному собранию 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Издательство «Национальный продюсерский центр „Сеть“ выпустило в продажу календарь „Читай между строк“, в котором отражены тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Календари появились в магазине „Москва“, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
moscowbooks.ru
Календарь охватывает период с апреля 2019 по апрель 2020 годов. Продукт призван стать своеобразной „напоминалкой“ для тех, кому адресовано послание — чиновникам разного уровня, выступить дорожной картой для сверки повседневной работы с прямыми указаниями президента и мнением народа.
Каждый месяц содержит пункт послания и интерпретации, собранные волонтерами „Сети“ у участников фокус-групп в 12 регионах России. Всего в работе над календарем приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.
Прямая речь школьников, студентов, рабочих, врачей, учителей, ученых, предпринимателей размещена буквально между строк выступления президента. Издательство подчеркивает, что каждое высказывание — реальная, живая реакция одного или нескольких респондентов на послание.
Читать между строк предлагается депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, министрам, губернаторам и другим высшим чиновникам. Им календарь будет отправлен по почте. Остальные заинтересованные могут приобрести настенную или настольную версию по цене 440 рублей.
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Общество , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд"
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