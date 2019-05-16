В России выпустили календарь с посланием Путина Федеральному собранию

Издательство «Национальный продюсерский центр „Сеть“ выпустило в продажу календарь „Читай между строк“, в котором отражены тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Календари появились в магазине „Москва“, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

moscowbooks.ru

Календарь охватывает период с апреля 2019 по апрель 2020 годов. Продукт призван стать своеобразной „напоминалкой“ для тех, кому адресовано послание — чиновникам разного уровня, выступить дорожной картой для сверки повседневной работы с прямыми указаниями президента и мнением народа.

Каждый месяц содержит пункт послания и интерпретации, собранные волонтерами „Сети“ у участников фокус-групп в 12 регионах России. Всего в работе над календарем приняли участие более 1,2 тыс. респондентов.

Прямая речь школьников, студентов, рабочих, врачей, учителей, ученых, предпринимателей размещена буквально между строк выступления президента. Издательство подчеркивает, что каждое высказывание — реальная, живая реакция одного или нескольких респондентов на послание.