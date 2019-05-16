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Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай 

Ридус 4 часа назад
Фото: pexels.com
Китайский Фуюань — важный центр торговли и туризма на границе с Россией в районе Хабаровска — теперь закрыт для въезда жителей двух республик РФ. «В опалу» попали российские граждане, родившиеся в Дагестане или Татарстане.
«Особый порядок» также распространяется на уроженцев нескольких стран СНГ: Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всем им запрещен въезд в Фуюань в составе туристических групп.
Наличие запрета подтверждают представители хабаровских турфирм, организующих поездки в Китай через Фуюань. Туроператоры отмечают, что запрет носит негласный характер — их не ознакомили с каким-либо официальным постановлением. При этом новые ограничения не действуют на других пунктах пропуска.
«15 мая мы отправили ноту в генеральное консульство КНР в Хабаровске, в ближайшие дни ждем ответа. Китайская сторона нас не предупреждала о своем решении», — прокомментировал ситуацию для «АиФ — Хабаровск» руководитель местного представительства МИД России Павел Силаев.
Дипломат предположил, что ограничение на въезд связано с усилением борьбы с внутренним терроризмом в Китае.
Еще в прошлом году выходцы из среднеазиатских государств и Азербайджана, въезжающие из России в Фуюань, сетовали на усиленные пограничные досмотры.
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Общество , МИД , Аргументы и Факты , Азербайджан , Кыргызстан , Китай , Республика Дагестан , Республика Татарстан , Таджикистан , Узбекистан , Хабаровск
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