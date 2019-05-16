Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай

Китайский Фуюань — важный центр торговли и туризма на границе с Россией в районе Хабаровска — теперь закрыт для въезда жителей двух республик РФ. «В опалу» попали российские граждане, родившиеся в Дагестане или Татарстане

Узбекистана, Казахстана, Киргизии и «Особый порядок» также распространяется на уроженцев нескольких стран СНГ: Азербайджана Таджикистана . Всем им запрещен въезд в Фуюань в составе туристических групп.

Наличие запрета подтверждают представители хабаровских турфирм, организующих поездки в Китай через Фуюань. Туроператоры отмечают, что запрет носит негласный характер — их не ознакомили с каким-либо официальным постановлением. При этом новые ограничения не действуют на других пунктах пропуска.

«15 мая мы отправили ноту в генеральное консульство КНР в Хабаровске, в ближайшие дни ждем ответа. Китайская сторона нас не предупреждала о своем решении», — прокомментировал ситуацию для «АиФ — Хабаровск» руководитель местного представительства МИД России Павел Силаев.

Дипломат предположил, что ограничение на въезд связано с усилением борьбы с внутренним терроризмом в Китае.

Еще в прошлом году выходцы из среднеазиатских государств и Азербайджана, въезжающие из России в Фуюань, сетовали на усиленные пограничные досмотры.