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«Азбуку по фене учить»: детский аттракцион «Обезьянник» возмунил Рунет 

Ридус 6 часов назад
Фото: facebook.com
В детском центре Happy Land в Абакане несколько дней назад появился новый аттракцион — площадка для игры в полицейский участок. Оформлена она почти как настоящее отделение, там даже есть камера с решеткой, в которую «нарушителя» можно посадить на табурет в углу.
Аттракцион набирает популярность у детей, но взрослые не разделяют их восторга от того, что называют «детской тюрьмой». В комментариях в социальных сетях звучат опасения, что дети после таких игр с детства будут приучаться к криминальной «романтике».
facebook.com
Детский «обезьянник» предлагают использовать и в качестве замены стоянию в углу для расшалившихся малышей.
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Представители центра уверяют, что просто не успели оформить новую игровую зону до конца и сделать вывеску: «Если там есть решетка, это еще не значит, что это тюрьма».
«У нас была игровая зона „ДПС“, но она уже устарела. А руководитель у нас привозит идеи из Таиланда. Она там увидела и решила сделать», — пояснили работники Happy Land абаканскому изданию «Шанс».
Центр Happy Land работает в столице республики Хакасия с 2017 года.
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Общество , ГИБДД , Абакан
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