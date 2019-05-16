«Азбуку по фене учить»: детский аттракцион «Обезьянник» возмунил Рунет

В детском центре Happy Land в Абакане несколько дней назад появился новый аттракцион — площадка для игры в полицейский участок. Оформлена она почти как настоящее отделение, там даже есть камера с решеткой, в которую «нарушителя» можно посадить на табурет в углу.

Аттракцион набирает популярность у детей, но взрослые не разделяют их восторга от того, что называют «детской тюрьмой». В комментариях в социальных сетях звучат опасения, что дети после таких игр с детства будут приучаться к криминальной «романтике».

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Детский «обезьянник» предлагают использовать и в качестве замены стоянию в углу для расшалившихся малышей.

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Представители центра уверяют, что просто не успели оформить новую игровую зону до конца и сделать вывеску: «Если там есть решетка, это еще не значит, что это тюрьма».

«У нас была игровая зона „ДПС“, но она уже устарела. А руководитель у нас привозит идеи из Таиланда. Она там увидела и решила сделать», — пояснили работники Happy Land абаканскому изданию «Шанс».

Центр Happy Land работает в столице республики Хакасия с 2017 года.