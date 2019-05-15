Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая, и начнется в 11.00, сообщается в Telegram-канале радиостанции.
"Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая, в 11.00. После этого тело Сергея Доренко будет кремировано", — говорится в сообщении.
Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле. Как позже сообщила радиостанция со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет. Свои соболезнования в связи со смертью Доренко выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, многочисленные коллеги по цеху, общественные и политические деятели.