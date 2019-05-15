Роскомнадзор создаст публичный реестр источников фейк-ньюс

Роскомнадзор намерен сделать публичным реестр источников и авторов недостоверных информационных сообщений, разместив его на сайте ведомства. Об этом сообщил в среду руководитель федеральной службы Александр Жаров.

"Реестр [источников фейковых новостей] будет публичный, это будет на нашем сайте вывешено — и названия площадок, и фамилии авторов соответственно", — сказал он на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

В частности, вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".