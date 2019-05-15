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Тело Доренко готовы выдать родственникам 

News.ru 15 мая 2019
Фото: ТАСС
Медики не видят препятствий для выдачи тела журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, его родственникам.
Никаких отравляющих веществ в крови журналиста эксперты не обнаружили. Препятствий для передачи тела Доренко его родственникам уже в среду нет, — сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
Как писал News.ru, перенос похорон журналиста Сергея Доренко произошёл из-за требования дочерей о дополнительной проверке. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аневризмы грудной части аорты.
Однако дочери от первого брака сочли заключение экспертов неубедительным и обратились в полицию, из-за чего 12 мая была сорвана церемония прощания.
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Общество , Сергей Доренко , Интерфакс
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