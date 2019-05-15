Тело Доренко готовы выдать родственникам

Медики не видят препятствий для выдачи тела журналиста Сергея Доренко , скончавшегося 9 мая, его родственникам.

Никаких отравляющих веществ в крови журналиста эксперты не обнаружили. Препятствий для передачи тела Доренко его родственникам уже в среду нет, — сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

Как писал News.ru, перенос похорон журналиста Сергея Доренко произошёл из-за требования дочерей о дополнительной проверке. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аневризмы грудной части аорты.

Однако дочери от первого брака сочли заключение экспертов неубедительным и обратились в полицию, из-за чего 12 мая была сорвана церемония прощания.