Эксперты: число аспирантов в России сократилось на 42% за восемь лет

Число аспирантов России с 2010 года сократилось на 42,3%, и составило в конце 2018 года 90,8 тыс. человек, что объясняется демографическим спадом и реформой в сфере высшего образования и науки. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ , опубликованном в среду.

"Общая численность аспирантов на конец 2018 года составила 90,8 тыс. человек, из которых 32% — на платной основе. Максимальная величина показателя зафиксирована в 2010 году — 157,4 тыс. Однако демографический спад и реформа в сфере высшего образования и науки повлекли за собой существенное сокращение численности аспирантов — на 42,3% за период 2010-2018 годов. Эти факторы также повлияли и на снижение показателей приема и выпуска аспирантов, которые сократились практически вдвое — до 27 и 17,7 тыс. человек соответственно", — говорится в исследовании.

Отмечается, что в 2018 году аспирантов готовили 1223 организации. При этом за 2000-2018 годы число организаций, имеющих аспирантуру, уменьшилось на 10,2% за счет сокращения их числа среди научно-исследовательских организаций. Сокращение связано, как отмечают в ВШЭ, с вступлением в силу закона от 29 декабря 2012 года "Об образовании", согласно которому аспирантура стала третьей ступенью высшего образования, что повлекло за собой ужесточение требований к организациям.

"Практически 90% аспирантов обучаются в образовательных организациях высшего образования. В 2018 году в среднем в одной такой организации числилось 136 аспирантов, в то время как в научно-исследовательских организациях — 17 человек, в организациях дополнительного профессионального образования — 44 человека", — говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что произошло снижение эффективности работы аспирантуры: в 2018 году доля защитивших кандидатскую диссертацию в период подготовки в общем выпуске аспирантов составила лишь 12,4%. В 2000-2013 годы этот показатель варьировал от 24,0 до 33,5%. В научно-исследовательских организациях доля выпускников, защитивших диссертации, снизилась за 2000-2018 годы с 22,9 до 10,3%, в образовательных организациях высшего образования — с 31,5 до 12,7%.

Самыми популярными направлениями аспирантуры в 2018 году стали экономика и управление (9,9% от общей численности), информатика и вычислительная техника (8,3%), а также клиническая медицина (7,3%). Среди аспирантов, обучающихся по договорам об оказании платных услуг, — экономика и управление (18,9%), юриспруденция (11,9%), образование и педагогические науки (9,8%), клиническая медицина (9,3%).