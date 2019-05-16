Россиян избавят от «территориального рабства» на выборах

Госдума планирует 16 мая рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов об организации цифровых избирательных участков в Москве и о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в столичный парламент.

Три шага в будущее

Согласно обсуждаемым документам, проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы VII созыва должно пройти 8 сентября в нескольких одномандатных избирательных округах столицы. Проголосовать на участках, получивших статус цифровых, можно будет на сайте mos.ru, не выходя из дома либо находясь в любой точке планеты. «Мы живём в XXI веке, и нам пора освободиться от территориального рабства», — заметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников , выступая 15 мая на расширенном заседании Комитета Госдумы по контролю и Регламенту.

Кроме того, пакет законопроектов предусматривает создание в Москве экс-территориальных цифровых избирательных участков. На них жители других регионов смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. И наконец, избирательным комиссиям, организующим проведение выборов или референдумов, будет дано право принимать решение о проведении ручного контрольного пересчёта голосов на тех участках, где в подведении итогов задействовали технические средства.

«Все три проекта закона связаны с развитием и совершенствованием избирательного законодательства», — подчеркнула председатель думского Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова

Плюс цифровизация всей страны

Один из соавторов законодательных инициатив, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что фракция «Единая Россия» как партия политического большинства максимально заинтересована в развитии активного избирательного права. «Очень хочется, чтобы этот эксперимент успешно состоялся, учитывая, что за этим будущее. Цифровая жизнь входит в обиход всех сфер жизни человека. Придёт она и в выборный процесс, — отметил парламентарий. — Нам нужно сделать так, чтобы эта система вызывала абсолютное доверие граждан. Надеюсь, что по окончании политического сезона мы получим достаточные результаты, чтобы правильно настроить эту систему и расширить её на территорию всей нашей страны».

С мнением депутата от «Единой России» согласен и его коллега по комитету, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов . От лица однопартийцев он выразил удовлетворение тем, что столь важное нововведение планируется применить в пилотном режиме и что эксперимент будет проведён в столичном регионе. «Проводить всё с умом, анализом и глубоким консенсусом — это правильный подход. Мы бы хотели, чтобы он распространился на все важные законопроекты», — предложил парламентарий.

Надёжнее, чем традиционные выборы

Кстати Ближе к выборам в Мосгордуму столица станет лидером по количеству КОИБов. С учётом закупаемых сейчас машин, которые поставщик должен предоставить московским властям до 16 августа, в городе будет насчитываться 2500 КОИБов, которых хватит на 75 процентов избирательных участков. Впрочем, у эксперимента нашлись и критики. Член думского Комитета по контролю и Регламенту Владимир Поздняков КПРФ ) считает, что пилотный проект такой большой важности нельзя проводить сразу в крупном масштабе. В противном случае, полагает законодатель, можно ожидать подтасовок и махинаций с результатами электронного голосования.

«Есть очень точный и надёжный механизм: пришёл на выборы, взял бюллетень, проголосовал, представители партий и общественных движений подсчитали результаты и подписали итоговый протокол», — констатировал парламентарий. Он подчеркнул, что в принципе не против эксперимента, но при этом убеждён, что его необходимо провести для начала в небольшом населённом пункте, а уж потом задумываться о том, как масштабировать его на мегаполисы.

Кроме того, эксперты не раз указывали, что само предложение о проведении такого рода голосования не случайно вызвало бурную дискуссию в нашем обществе. Инициатива получила неоднозначную оценку с точки зрения объективности данных, которые будут собираться в ходе такого голосования. Кроме того, при таком виде голосования очень сложно будет работать наблюдателям.

Впрочем, все сомнения развеял первый зампред Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин . Он указал на то, что авторы законопроекта, а равно и те, кто его прорабатывал с технической точки зрения, привели конкретные, внятные и чёткие аргументы, почему эта система будет работать и не допустит никакого вмешательства извне. Напротив, противники эксперимента опираются только на домыслы и пустые тревоги. «Это будет надёжнее, чем традиционные выборы, — убеждён законодатель. — Мы доверяем отечественным технологиям и должны помнить, что главная цель законопроектов — расширить возможности активного избирательного права для наших граждан».

Навстречу электронным выборам

Цифровизацию избирательного процесса ЦИК России начал ещё в 2017 году, применив в ходе избирательных кампаний механизм «Мобильный избиратель». В результате россияне впервые смогли голосовать на любом удобном избирательном участке, а не только по месту регистрации.

Новый этап внедрения технологий будет проводиться в Москве, на нём в столице создадут 30 цифровых участков. Избиратели из 16 регионов, где пройдут губернаторские выборы, а также из четырёх субъектов Федерации, где планируется проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы, смогут реализовать своё избирательное право в столице. Уже к 2020 году Центризбирком рассчитывает создать 1000 цифровых участков по всей России, а в 2021 году обеспечить возможностью голосования избирателей на 5000 цифровых избирательных участках.