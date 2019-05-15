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Минздрав прокомментировал идею создания вытрезвителей 

РИА Новости 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Обеспечение пребывания в медучреждениях россиян в состоянии алкогольного опьянения является непрофильной функцией больниц и поликлиник и приводит к нецелевому расходованию средств, создание системы вытрезвителей позволит избежать таких расходов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что сенаторы и депутаты во вторник внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
"Факт нахождения гражданина в состоянии опьянения не является основанием для оказания ему медицинской помощи, в том числе без его согласия. Обеспечение пребывания в медицинских организациях лиц, находящихся в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, является непрофильной функцией этих организаций и приводит к нецелевому расходованию финансовых средств", — говорится в сообщении.
При этом действующим законодательством вопросы правового обеспечения оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и имеющим соответствующие медицинские показания, полностью урегулированы, подчеркнули в пресс-службе.
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Общество , Минздрав РФ , Госдума
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