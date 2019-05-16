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Путин призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном Шиес 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Решения по вывозу мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям, заявил президент Владимир Путин, говоря на медиафоруме ОНФ о ситуации с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области.
Он отметил, что считает важным «строжайшим образом» следить за строительством мусорных заводов, чтобы обеспечить качество. Тему полигона ТБО в Шиесе он пообещал обсудить с главами Москвы и Архангельской области. По его словам, нужно обсудить, зачем строить полигон близ населенного пункта, передает ТАСС.
По его словам, решения о размещении мусора должны приниматься с учетом мнения жителей, передает РИА «Новости».
Напомним, власти Архангельской области сообщали, что собираются построить экотехнопарк в Ленском районе на юге региона, рядом с Республикой Коми. Там предполагалось организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области, проект признали приоритетным, инвестиции оцениваются в 10,5 млрд рублей.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка, как ожидалось, продлятся до февраля 2020 года.
Однако местные жители выступили против размещения там полигона. В регионе прошел ряд митингов — жители потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства.
В августе власти Архангельской области заявляли, что свалки в поселке Шиес не будет, а строительство промышленного объекта не начнется без проведения экспертиз и общественных слушаний.
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Общество , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Москва
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