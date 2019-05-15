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В Росстате рассказали о подготовке к переписи населения 

РИА Новости + ещё 2 15 мая 2019
Фото: ТАСС
Сотрудники Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году, будут использовать в своей работе планшеты, также Росстат планирует сделать акцент на интернет-переписи с привлечением сайта госуслуги, сообщил глава ведомства Павел Малков.
"Переписчики уже пойдут не с традиционными бумажными формами, которые потом еще надо собрать, отсканировать, проверить и так далее. А пойдут с планшетами и электронными картами. То есть все данные сразу будут собираться в цифровом виде, сразу будут попадать в систему. Понятно, что это контроль, это скорость и это сокращение количества ошибок", — сказал он, выступая на коллегии ведомства.
Малков сообщил, что, скорее всего, предстоящая перепись населения станет последней в традиционном формате.
"Через 10 лет, наверное, будут совсем другие правила. Но даже эта перепись будет кардинально отличаться от всего, что было раньше", — отметил он.
В первую очередь, акцент планируется сделать на интернет-перепись, пояснил глава ведомства.
"Не все идут на контакт. При этом привычнее нам становится общение через интернет. Поэтому задача — сделать простую и удобную форму для переписи на портале госуслуг и сделать на этом акцент при проведении информационно-разъяснительной работы", — продолжил он.
Вторая новация — это акцент на переписи на стационарных участках в местах массового посещения граждан.
"В первую очередь, конечно, в центрах "Мои документы" и в "Почте России". По той же самой причине — там просто проще вызвать человека на контакт", — добавил Малков.
Он сообщил, что при заполнении информации максимально будут использоваться данные из разных административных баз данных.
"Это тоже снизит время на заполнение формы, облегчит сам процесс", — пояснил глава ведомства.
Кроме того, в Росстате должен быть создан ситуационный центр, где можно будет видеть ход проведения переписи в режиме реального времени.
Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной тур состоится с 1 по 31 октября 2020 года.
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Общество , Росстат , Почта России
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