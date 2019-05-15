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Победитель «Лидеров России» стал топ-менеджером Россетей 

Рамблер 15 мая 2019
Фото: ТАСС
Новым заместителем гендиректора Россетей по операционной деятельности стал победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Константин Михайлик.
Россети — одна из крупнейших компаний России и одна из крупнейших электросетевых компаний в мире.
В конце апреля совет директоров Россетей собрался на очное заседание. Среди прочего в ходе него была принята новая организационная структура и согласовано назначение Константина Михайлика замгендиректора по операционной деятельности.
Михайлик — победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов. На момент участия в нем он был первым замгендиректора компании «МРСК Центра» — «дочки» Россетей.
В ходе апрельского заседания совета директоров Россетей генеральный директор компании Павел Ливинский отметил знание Михайликом всех внутренних процессов и планов развития отрасли и выразил уверенность, что в новой должности тот внесет новый вклад в рост эффективности холдинга.
Вскоре финалисты конкурса «Лидеры России» займут еще несколько должностей в Россетях, а ранее на этой неделе победитель конкурса Мария Литовко стала исполняющей обязанности вице-губернатора Севастополя.
«По итогам первого конкурса состоялось более 90 назначений участников конкурса "Лидеры России" на различные позиции в органы государственной власти федерального и регионального уровня, компании и общественные организации. Два конкурсанта стали губернаторами, а четыре — заместителями федеральных министров. В этом году мы также видим высокий интерес представителей власти и бизнеса к финалистам и победителям конкурса», — прокомментировал руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Комментарии1
Общество , Павел Ливинский , Алексей Комиссаров , Россети , МРСК Центра
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