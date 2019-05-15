Победитель «Лидеров России» стал топ-менеджером Россетей

Новым заместителем гендиректора Россетей по операционной деятельности стал победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Константин Михайлик.

Россети — одна из крупнейших компаний России и одна из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В конце апреля совет директоров Россетей собрался на очное заседание. Среди прочего в ходе него была принята новая организационная структура и согласовано назначение Константина Михайлика замгендиректора по операционной деятельности.

Михайлик — победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов. На момент участия в нем он был первым замгендиректора компании «МРСК Центра» — «дочки» Россетей.

В ходе апрельского заседания совета директоров Россетей генеральный директор компании Павел Ливинский отметил знание Михайликом всех внутренних процессов и планов развития отрасли и выразил уверенность, что в новой должности тот внесет новый вклад в рост эффективности холдинга.

Вскоре финалисты конкурса «Лидеры России» займут еще несколько должностей в Россетях, а ранее на этой неделе победитель конкурса Мария Литовко стала исполняющей обязанности вице-губернатора Севастополя.