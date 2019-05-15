Окончательно: стали известны результаты экспертизы крови Доренко

Журналист Сергей Доренко умер не в результате отравления. Это, как сообщает телеграм-канал «База», подтвердила вторая по счету экспертиза.

Доренко умер 9 мая — почувствовал недомогание во время поездки на мотоцикле, потерял управление и упал. По результатам первой судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти журналиста стал разрыв аневризмы грудной части аорты.

Между тем дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения посчитали, что отец мог быть отравлен, и настояли на проведении второй экспертизы.

По данным «Базы», экспертиза завершена, и ее результаты подтверждают причину смерти Доренко, установленную в ходе первой. Следов ядов или запрещенных веществ в крови журналиста обнаружено не было.

Телеграм-канал отмечает, что старшие дочери Доренко, настаивая на проведении второй судмедэкспертизы, пытались не установить истинную причину смерти отца, а воспрепятствовать его кремации, против которой возражают.