Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Музыканты меня поймут»: Макаревич пожаловался на поклонников 

Рамблер + ещё 1 15 мая 2019
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в посте, размещённом в Facebook, пожаловался на поклонников, которые, пользуясь шапочным знакомством, пытаются попасть на концерт бесплатно. При этом артист называет свою позицию не «жлобством», а призывом к соблюдению «элементарных правил приличия».
Макаревич рассказал, что 29 июня у «Машины времени» запланирован большой концерт в Москве. Участники группы приглашают на него своих близких друзей, которые могут рассчитывать на бесплатные места в первом ряду. При этом певец подчеркнул, что ему уже начали звонить люди с тонким намёком на просьбу о помощи в посещении концерта.
«Почему любой отдаленно знакомый считает нормальным позвонить и сказать: «Андрюх, как к тебе на концерт попасть?» Как-как — билет купить!» — негодует Макаревич, при этом отмечая, что многие музыканты с этим сталкиваются.
Артист попросил своих подписчиков представить ситуацию, как, например, британскому рок-музыканту Эрику Клэптону звонят поклонники, познакомившиеся с ним шесть лет назад, с просьбой обеспечить их билетами.
«Такую ситуацию даже представить себе в принципе невозможно. Я не сравниваю себя с Клэптоном. И это не про жлобство музыкантов. Это про какие-то правила приличия», — резюмировал Макаревич.
Комментарии41
Общество , Видео , Андрей Макаревич , Эрик Клэптон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты312
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского443
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»35
Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy10
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение