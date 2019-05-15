«Музыканты меня поймут»: Макаревич пожаловался на поклонников

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич посте , размещённом в Facebook, пожаловался на поклонников, которые, пользуясь шапочным знакомством, пытаются попасть на концерт бесплатно. При этом артист называет свою позицию не «жлобством», а призывом к соблюдению «элементарных правил приличия».

Макаревич рассказал, что 29 июня у «Машины времени» запланирован большой концерт в Москве. Участники группы приглашают на него своих близких друзей, которые могут рассчитывать на бесплатные места в первом ряду. При этом певец подчеркнул, что ему уже начали звонить люди с тонким намёком на просьбу о помощи в посещении концерта.

«Почему любой отдаленно знакомый считает нормальным позвонить и сказать: «Андрюх, как к тебе на концерт попасть?» Как-как — билет купить!» — негодует Макаревич, при этом отмечая, что многие музыканты с этим сталкиваются.

Артист попросил своих подписчиков представить ситуацию, как, например, британскому рок-музыканту Эрику Клэптону звонят поклонники, познакомившиеся с ним шесть лет назад, с просьбой обеспечить их билетами.