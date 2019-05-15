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Анонсирована волна назначений «Лидеров России» 

Lenta.ru + ещё 6 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Более 90 участников первого конкурса управленцев «Лидеры России» были назначены на различные должности в органах государственной власти как регионального, так и федерального уровня, а также в общественных организациях и компаниях, сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Об этом говорится в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По его словам, в частности, два конкурсанта стали губернаторами, а четыре — заместителями федеральных министров. Он подчеркнул, что очередная волна назначений готовится и для участников конкурса в текущем году.
«В этом году мы также видим высокий интерес представителей власти и бизнеса к финалистам и победителям конкурса», — сказал Комиссаров.
В организации отметили, что уже двое участников конкурса управленцев за 2018—2019 год получили высокие позиции. Так, в конце апреля победитель Константин Михайлик стал заместителем генерального директора по операционной деятельности в «Россетях», а Мария Литовко — исполняющей обязанности вице-губернатора Севастополя.
Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. В нем участвовали представители 68 стран. В результате победителями стали 104 человека. 19 марта с ними встретился президент России Владимир Путин.
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.
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Общество , Алексей Комиссаров , Владимир Путин , Россети , Lenta.ru
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