Чужая война: путь к альтернативной службе

Международный день отказчика от военной службы по убеждениям совести отмечается 15 мая. Альтернативная гражданская служба (АГС) существует в России уже больше 15 лет, однако в военкоматах желающих пройти её призывников по-прежнему воспринимают как уклонистов. News.ru поговорил с Максимом Бардадимом, которому потребовалось несколько лет, чтобы получить право на прохождение АГС. Он рассказал, что подтолкнуло его на отказ от военной службы по призыву и с какими сложностями ему пришлось столкнуться на пути к тому, чтобы добиться положительного решения по своему заявлению.

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— Почему вы решили подать заявление о замене военной службы по призыву?

— Все началось с того, что я поступил в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) на факультет автомобильного транспорта. Я выбрал именно это учебное заведение во многом потому что в нём есть военная кафедра с офицерской программой. Это подразумевает то, что, когда я её закончу, я могу получить звание лейтенанта. Папа у меня военный и на тот момент военная служба казалась мне в чём-то привлекательной, она ассоциировалась у меня с честью и сдержанностью. Однако, когда я поступил на военную кафедру, которая начинается со второго курса, и увидел, как военная служба выглядит изнутри, у меня категорически изменилось мнение о ней. Полгода, которые я проучился на военной кафедре, выглядели следующим образом — к нам в кабинет просто приходил офицер, давал нам уставы, и мы их читали. Иногда нам говорили, что в качестве наказания за что-либо нас отправят маршировать, хотя я как раз-таки и хотел проходить строевую подготовку, я за этим и пришел. Спустя полгода обучения командир взвода принёс нам журнал, в котором был список оценок учащихся. Несмотря на то, что во время обучения мы не открывали ни один учебник, в журнале был указан перечень предметов и оценки по ним для каждого из учащихся. Здесь сразу выяснилось, что сдача экзаменов честным путём будет практически невозможна. Эта ситуация произвела на меня большое впечатление. Суть заключается в том, что мы получали погоны лейтенанта, по завершении обучения я мог продолжить офицерскую службу, однако за время обучения я ничего кроме устава в глаза не видел. Я даже маршировать не умел. После этого у меня появились первые сомнения касательно того, что из себя представляет военная служба. Когда я проанализировал то, что написано в присяге, я понял, что не хочу её принимать. В ней написано то, что офицер обязан защищать государство и флаг РФ. А я понимал, что я пришел на военную кафедру, потому что в первую очередь хочу защищать людей и работать над человеческими качествами. Я, к примеру, вижу глубокую мораль и смысл в том, чтобы отдать честь умершим солдатам. Однако на военной кафедре меня учили сугубо националистическим и милитаризированным столпам. После того, как я понял, что это не то, чему я хочу научиться и военная служба кардинально расходится с моими идеалами, я отчислился по собственному желанию и подал заявление на прохождение АГС. Также я осознавал, что меня как призывника могут направить в Росгвардию и мне придется разгонять митинги, в которых я сам же и участвую.

— Сколько времени вы потратили на то, чтобы добиться альтернативной службы?

— С момента подачи моего первого заявление до момента, когда призывная комиссия вынесла положительное решение прошло 2,5 года.

— Какие инстанции вы посещали?

— Было четыре судебных дела. В каждое из них входит несколько инстанций. Я посещал Подольский суд, Московский областной суд и Верховный суд. Второй из них в своём апелляционном определении заключил, что «Несение военной службы само по себе не противоречит принципам гуманизма и сохранению всего живого на Земле, не диссонирует с познанием химии, биологии, психологии, увлечением туризмом и активной жизненной позицией». С первым делом я дошёл и до Европейского суда по правам человека , однако он в силу своей загруженности, на сегодняшний день до сих пор не дал мне ответа. По трем делам я также обжаловал решения призывной комиссии. Одно дело связано с её бездействием — комиссия отказалась выносить какое-либо решение пока я не пройду медицинскую комиссию.

— Расскажите о том, как вам одобрили прохождение АГС.

— После четвертого судебного дела, когда Московский областной суд мне вновь отказал, я подал новое заявление на АГС и неожиданно призывная комиссия вынесла положительное решение. По всей видимости она просто от меня устала и поняла, что я буду стоять до конца. Интересно то, что на одном из заседаний призывная комиссия единогласно отказала мне в прохождении альтернативной службы, а уже на следующем заседании единогласно дала на неё право. У них есть военный комиссар, который, как я понимаю, влияет на то, какое решение должна вынести призывная комиссия. Сама призывная комиссия, кстати, даже ни разу мне не представилась несмотря на мои просьбы, и я не знал, кто конкретно передо мной сидит.

— С какими наибольшими сложностями вы сталкивались на пути к альтернативной службе?

— Самое сложное — психологическое давление. Нигде оно не ощущается так, как в военкомате. В суде, к примеру, ты как-никак, но чувствуешь свои права и понимаешь, что ты можешь спокойно подать любую жалобу и с тобой считаются. В военкомате же тебя считают ни за кого. Придя в него тебе нужно разбираться не только в юридическом аспекте вопроса, но и быть стойким психологически, так как там могут даже обматерить. Однажды, используя нецензурную лексику, на меня наорал один из членов призывной комиссии. На призывной комиссии, к примеру, я стоял, а перед мной сидели 7-8 человек, которые разговаривали с мной так будто у меня вообще нет прав. Также в такого рода инстанциях очень важно не поддаться влиянию. Меня, например, как я уже рассказывал, направляли проходить медицинскую комиссию. И если бы я послушался, меня бы по её итогам отправили в армию.

— Поступали ли вам угрозы из-за вашей настойчивости?

— Один инцидент произошел после того, как в прохождении альтернативной службы мне отказал Московский областной суд. По тому адресу, где я прописан и где проживают мои родители, приехал УАЗик, в котором было четверо или пятеро полицейских с автоматами. Они хотели меня насильно доставить в военкомат. Очевидно, что после того, как военком узнал, что суд мне отказал, он позвонил в отделение полиции с просьбой доставить меня, так как я якобы уклоняюсь от прохождения службы. Хотя по факту это было не так.

— Как на вашу идею смотрят родители и друзья? Относится ли кто-то к вашей идее с негативом?

— Все мои близкие друзья относятся к моей позиции с пониманием, либо они меня напрямую поддерживают. Если говорить о моих одноклассниках и однокурсниках, то они скорее либо просто не понимают зачем всё это нужно, либо относятся отрицательно. Последние считают, что я только усложняю жизнь призывной комиссии и военкому. У людей складывается впечатление будто я борюсь не за свои права, а ненавижу военкомат и хочу сделать ему плохо. Что касается родителей, то, когда я отчислился с военной кафедры и подал заявление о прохождении альтернативной службы в военкомат, они относились к моей идее с большим непониманием и воспринимали её как проявление юношеского максимализма. Примерно полгода назад они более или менее приняли мою позицию. Не могу сказать, что на данный момент родители негативно к ней относятся.

— Начали ли вы уже проходить АГС? Чем вы будете на ней заниматься и сколько по времени она будет длиться?