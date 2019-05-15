Чужая война: путь к альтернативной службе 

Международный день отказчика от военной службы по убеждениям совести отмечается 15 мая. Альтернативная гражданская служба (АГС) существует в России уже больше 15 лет, однако в военкоматах желающих пройти её призывников по-прежнему воспринимают как уклонистов. News.ru поговорил с Максимом Бардадимом, которому потребовалось несколько лет, чтобы получить право на прохождение АГС. Он рассказал, что подтолкнуло его на отказ от военной службы по призыву и с какими сложностями ему пришлось столкнуться на пути к тому, чтобы добиться положительного решения по своему заявлению.
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— Почему вы решили подать заявление о замене военной службы по призыву?
— Все началось с того, что я поступил в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) на факультет автомобильного транспорта. Я выбрал именно это учебное заведение во многом потому что в нём есть военная кафедра с офицерской программой. Это подразумевает то, что, когда я её закончу, я могу получить звание лейтенанта. Папа у меня военный и на тот момент военная служба казалась мне в чём-то привлекательной, она ассоциировалась у меня с честью и сдержанностью. Однако, когда я поступил на военную кафедру, которая начинается со второго курса, и увидел, как военная служба выглядит изнутри, у меня категорически изменилось мнение о ней. Полгода, которые я проучился на военной кафедре, выглядели следующим образом — к нам в кабинет просто приходил офицер, давал нам уставы, и мы их читали. Иногда нам говорили, что в качестве наказания за что-либо нас отправят маршировать, хотя я как раз-таки и хотел проходить строевую подготовку, я за этим и пришел. Спустя полгода обучения командир взвода принёс нам журнал, в котором был список оценок учащихся. Несмотря на то, что во время обучения мы не открывали ни один учебник, в журнале был указан перечень предметов и оценки по ним для каждого из учащихся. Здесь сразу выяснилось, что сдача экзаменов честным путём будет практически невозможна. Эта ситуация произвела на меня большое впечатление. Суть заключается в том, что мы получали погоны лейтенанта, по завершении обучения я мог продолжить офицерскую службу, однако за время обучения я ничего кроме устава в глаза не видел. Я даже маршировать не умел. После этого у меня появились первые сомнения касательно того, что из себя представляет военная служба. Когда я проанализировал то, что написано в присяге, я понял, что не хочу её принимать. В ней написано то, что офицер обязан защищать государство и флаг РФ. А я понимал, что я пришел на военную кафедру, потому что в первую очередь хочу защищать людей и работать над человеческими качествами. Я, к примеру, вижу глубокую мораль и смысл в том, чтобы отдать честь умершим солдатам. Однако на военной кафедре меня учили сугубо националистическим и милитаризированным столпам. После того, как я понял, что это не то, чему я хочу научиться и военная служба кардинально расходится с моими идеалами, я отчислился по собственному желанию и подал заявление на прохождение АГС. Также я осознавал, что меня как призывника могут направить в Росгвардию и мне придется разгонять митинги, в которых я сам же и участвую.
— Сколько времени вы потратили на то, чтобы добиться альтернативной службы?
— С момента подачи моего первого заявление до момента, когда призывная комиссия вынесла положительное решение прошло 2,5 года.
— Какие инстанции вы посещали?
— Было четыре судебных дела. В каждое из них входит несколько инстанций. Я посещал Подольский суд, Московский областной суд и Верховный суд. Второй из них в своём апелляционном определении заключил, что «Несение военной службы само по себе не противоречит принципам гуманизма и сохранению всего живого на Земле, не диссонирует с познанием химии, биологии, психологии, увлечением туризмом и активной жизненной позицией». С первым делом я дошёл и до Европейского суда по правам человека, однако он в силу своей загруженности, на сегодняшний день до сих пор не дал мне ответа. По трем делам я также обжаловал решения призывной комиссии. Одно дело связано с её бездействием — комиссия отказалась выносить какое-либо решение пока я не пройду медицинскую комиссию.
— Расскажите о том, как вам одобрили прохождение АГС.
— После четвертого судебного дела, когда Московский областной суд мне вновь отказал, я подал новое заявление на АГС и неожиданно призывная комиссия вынесла положительное решение. По всей видимости она просто от меня устала и поняла, что я буду стоять до конца. Интересно то, что на одном из заседаний призывная комиссия единогласно отказала мне в прохождении альтернативной службы, а уже на следующем заседании единогласно дала на неё право. У них есть военный комиссар, который, как я понимаю, влияет на то, какое решение должна вынести призывная комиссия. Сама призывная комиссия, кстати, даже ни разу мне не представилась несмотря на мои просьбы, и я не знал, кто конкретно передо мной сидит.
— С какими наибольшими сложностями вы сталкивались на пути к альтернативной службе?
— Самое сложное — психологическое давление. Нигде оно не ощущается так, как в военкомате. В суде, к примеру, ты как-никак, но чувствуешь свои права и понимаешь, что ты можешь спокойно подать любую жалобу и с тобой считаются. В военкомате же тебя считают ни за кого. Придя в него тебе нужно разбираться не только в юридическом аспекте вопроса, но и быть стойким психологически, так как там могут даже обматерить. Однажды, используя нецензурную лексику, на меня наорал один из членов призывной комиссии. На призывной комиссии, к примеру, я стоял, а перед мной сидели 7-8 человек, которые разговаривали с мной так будто у меня вообще нет прав. Также в такого рода инстанциях очень важно не поддаться влиянию. Меня, например, как я уже рассказывал, направляли проходить медицинскую комиссию. И если бы я послушался, меня бы по её итогам отправили в армию.
— Поступали ли вам угрозы из-за вашей настойчивости?
— Один инцидент произошел после того, как в прохождении альтернативной службы мне отказал Московский областной суд. По тому адресу, где я прописан и где проживают мои родители, приехал УАЗик, в котором было четверо или пятеро полицейских с автоматами. Они хотели меня насильно доставить в военкомат. Очевидно, что после того, как военком узнал, что суд мне отказал, он позвонил в отделение полиции с просьбой доставить меня, так как я якобы уклоняюсь от прохождения службы. Хотя по факту это было не так.
— Как на вашу идею смотрят родители и друзья? Относится ли кто-то к вашей идее с негативом?
— Все мои близкие друзья относятся к моей позиции с пониманием, либо они меня напрямую поддерживают. Если говорить о моих одноклассниках и однокурсниках, то они скорее либо просто не понимают зачем всё это нужно, либо относятся отрицательно. Последние считают, что я только усложняю жизнь призывной комиссии и военкому. У людей складывается впечатление будто я борюсь не за свои права, а ненавижу военкомат и хочу сделать ему плохо. Что касается родителей, то, когда я отчислился с военной кафедры и подал заявление о прохождении альтернативной службы в военкомат, они относились к моей идее с большим непониманием и воспринимали её как проявление юношеского максимализма. Примерно полгода назад они более или менее приняли мою позицию. Не могу сказать, что на данный момент родители негативно к ней относятся.
— Начали ли вы уже проходить АГС? Чем вы будете на ней заниматься и сколько по времени она будет длиться?
— На данный момент я ожидаю, когда Роструд определит место прохождения службы. Сейчас я прохожу дополнительное медицинское освидетельствование, после чего я приду в военкомат, где призывная комиссия сообщит мне, где я буду проходить альтернативную службу. На данный момент я не знаю, чем я конкретно буду заниматься, но я могу примерно представить сферу моей деятельности, так как на сайте Роструда есть список вакансий, на которые меня могут отправить. Самые популярные места — это больница и почта, но там ещё много разных вакансий. Начиная с артиста балета и театра, заканчивая программистом и кондитером. Альтернативная служба длится 21 месяц, но это с учётом отпусков и выходных. Если посчитать рабочие дни, то выходит 365 дней. Человек может брать больничные и уходить, к примеру, в оплачиваемый учебный отпуск. В этом плане альтернативная служба ничем не отличается от обычной работы. На ней также платят зарплату. Обычно её размер сопоставим с размером зарплаты других работников на такой же должности в этой же компании. И зарплата не должна составлять меньше прожиточного минимума. Также стоит отметить, что призывника не могут уволить. Если он уклоняется от работы, на него могут завести дело. Но его не могут уволить просто потому, что он не нравится работодателю.