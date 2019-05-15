Молодожены совместили свадьбу с похоронами родственницы и остались непонятыми

Пользовательница Facebook заявила, что планирует совместить церемонию своего бракосочетания с похоронами тетки, чтобы сэкономить. Как сообщает таблоид The Sun, подписчики пришли в ужас от ее решения.

По словам невесты, семья не отменит радостное торжество из-за кончины родственницы.

«Возможно, некоторые из вас уже получили известия — но тетя Карен, к сожалению, ушла по естественным причинам. Мы все глубоко опечалены ее потерей, но мы обещаем, что не отменим свадьбу на следующей неделе», — заявила она.

Молодожены решили обменяться клятвами неподалеку от открытого гроба с покойницей, чтобы не тратиться на два разных мероприятия.

«Расходы на похороны стремительно растут, и во время некоторых свадебных шествий у нас будет открытый гроб», — пояснила невеста.

Она призвала гостей прощаться с усопшей прямо во время церемонии.

«Не стесняйтесь заходить во время свадьбы, чтобы попрощаться», — призвала она, назначая дату двойного мероприятия.

Публикация девушки вызвала возмущение среди пользователей Facebook.

«Значит, это совместная свадьба и похороны, чтобы сэкономить на церковных расходах? Так странно», — удивился один из них.

Другой назвал покойную тетку «вишенкой» на торте странного торжества. Наиболее лояльный к автору поста комментатор предположил, что молодые хотят достойно чествовать усопшую, однако назвал затею «странной».

Ранее кубинка рассказала, что согласилась расстаться с женихом и отменить свадьбу за вознаграждение от родителей парня. Многие пользователи сети поддержали ее выбор.