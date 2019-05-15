Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян на работе выполняет чужие задачи 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 15 мая 2019
Фото: pxhere.com
Зарплата.ру выяснил, сколько россиян выполняют чужие обязанности на работе.
Россияне рассказали о том, какой круг задач они выполняют на работе. А также о том, чьи обязанности на них перекладывает руководство. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе портала по поиску работы Зарплата.ру.
Отметим, что портал провел опрос среди почти 10 тысяч жителей страны. Выяснилось, что 59% респондентам приходится брать на себя чужие рабочие задачи. 32% редко сталкиваются с этим, а 9% россиян утверждают, что им никогда не приходилось работать за кого-то.
Кроме того, россияне назвали причины, по которым им приходится выполнять чужие обязанности. Некоторые назвали среди причин неправильное распределение нагрузки руководителем, другие — замену сотрудников, которые находятся на больничном или в отпуске. Еще одна часть респондентов рассказала, что они выполняют чужую работу, так как их коллеги не справляются с задачами на должном уровне.
Еще 30% россиян отметили, что им приходится продолжать свою работу даже, находясь в отпуске или же на больничном. А 44% респондентов знают, что их коллеги могут их подменить в экстренной ситуации.
Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что лишь 18% россиян получают доплату за выполнение чужих обязанностей, а 76% опрошенных не получают сверхурочных за дополнительную работу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Появились результаты анализа крови Доренко. Ее проверяли на яды Сотрудники МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно Разбогатевших бизнесменов в девяностых обяжут участвовать в нацпроектах
Комментарии
Общество , Социология , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал5
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты332
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского451
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки144
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение