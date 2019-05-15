Большинство россиян на работе выполняет чужие задачи

Зарплата.ру выяснил, сколько россиян выполняют чужие обязанности на работе.

Россияне рассказали о том, какой круг задач они выполняют на работе. А также о том, чьи обязанности на них перекладывает руководство. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе портала по поиску работы Зарплата.ру.

Отметим, что портал провел опрос среди почти 10 тысяч жителей страны. Выяснилось, что 59% респондентам приходится брать на себя чужие рабочие задачи. 32% редко сталкиваются с этим, а 9% россиян утверждают, что им никогда не приходилось работать за кого-то.

Кроме того, россияне назвали причины, по которым им приходится выполнять чужие обязанности. Некоторые назвали среди причин неправильное распределение нагрузки руководителем, другие — замену сотрудников, которые находятся на больничном или в отпуске. Еще одна часть респондентов рассказала, что они выполняют чужую работу, так как их коллеги не справляются с задачами на должном уровне.

Еще 30% россиян отметили, что им приходится продолжать свою работу даже, находясь в отпуске или же на больничном. А 44% респондентов знают, что их коллеги могут их подменить в экстренной ситуации.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что лишь 18% россиян получают доплату за выполнение чужих обязанностей, а 76% опрошенных не получают сверхурочных за дополнительную работу.