Названы страны с худшим уровнем жизни ветеранов

Наихудшая ситуация с обеспечением жизни ветеранов Второй мировой войны среди постсоветских республик наблюдается в балтийских странах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Общественной палатой России , в ряде стран Европы и США

Эксперты учитывали средний размер пенсий, наличие льгот, мер соцподдержки, а также памятных дат. Согласно эти данным, в Прибалтике ветеранам не предоставляется никаких надбавок и льгот. Ежемесячная доплата в размере 100 долларов выделяется так называемым лесным братьям, которые сражались на стороне нацистов против Советского Союза.

Исходя из этого, члены Общественной палаты намерены поднять вопрос об отношении к участникам боевых действий на Генеральной ассамблее ООН в октябре. Они хотят предложить создать международную рабочую группу, которая бы вела мониторинг положения ветеранов, сражавшихся в рядах СССР и проживающих за пределами России.