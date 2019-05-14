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Названы страны с худшим уровнем жизни ветеранов 

Вечерняя Москва 14 мая 2019
Фото: Официальный сайт президента России
Наихудшая ситуация с обеспечением жизни ветеранов Второй мировой войны среди постсоветских республик наблюдается в балтийских странах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Общественной палатой России, в ряде стран Европы и США.
Эксперты учитывали средний размер пенсий, наличие льгот, мер соцподдержки, а также памятных дат. Согласно эти данным, в Прибалтике ветеранам не предоставляется никаких надбавок и льгот. Ежемесячная доплата в размере 100 долларов выделяется так называемым лесным братьям, которые сражались на стороне нацистов против Советского Союза.
Исходя из этого, члены Общественной палаты намерены поднять вопрос об отношении к участникам боевых действий на Генеральной ассамблее ООН в октябре. Они хотят предложить создать международную рабочую группу, которая бы вела мониторинг положения ветеранов, сражавшихся в рядах СССР и проживающих за пределами России.
Как рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, этот вопрос регулярно поднимается, однако национальные власти «очень часто потворствуют ухудшению ситуации», пишут «Известия».
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Комментарии7
Общество , Калашников Леонид Иванович , Генассамблея ООН , Общественная палата России , Госдума , газета "Известия" , США
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