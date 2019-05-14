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Канделаки объяснила любовь россиян к персонажам «Игры престолов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
«Не удивлена, что любимыми персонажами россиян стали Тирион Ланнистер и Дейнерис Таргарион». Так телеведущая Тина Канделаки прокомментировала газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ, посвященного любимым персонажам сериала «Игры престолов» среди российских зрителей.
По мнению Канделаки, образ Тириона близок зрителям потому что напоминает им классического персонажа русских сказок — Иванушку-дурачка.
«С мудрым карликом, который одновременно и шут, и романтический герой, все ясно. Тирион — это классический Иванушка-дурачок, который хоть и рожден с изъяном, а смекалист да удал», — заметила телеведущая.
В свою очередь, популярность персонажа Дейнерис журналистка связала с культом женщины, а также с исторической жестокостью россиян.
«Ну а популярность Дейенерис вполне укладывается в мифологический культ женщины, где все как одна — Премудрые и Прекрасные. Не забывайте, что и Родина у нас — мать. А что до жестокости, так с этим у нас не мифологически, а исторически полный порядок», — подчеркнула Канделаки.
Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кто из героев сериала «Игра престолов» пользуется любовью росийских зрителей.
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Общество , Другое , Тина Канделаки , ВЦИОМ , Деловая газета "Взгляд"
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