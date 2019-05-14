Канделаки объяснила любовь россиян к персонажам «Игры престолов»

«Не удивлена, что любимыми персонажами россиян стали Тирион Ланнистер и Дейнерис Таргарион». Так телеведущая Тина Канделаки прокомментировала газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ , посвященного любимым персонажам сериала «Игры престолов» среди российских зрителей.

По мнению Канделаки, образ Тириона близок зрителям потому что напоминает им классического персонажа русских сказок — Иванушку-дурачка.

«С мудрым карликом, который одновременно и шут, и романтический герой, все ясно. Тирион — это классический Иванушка-дурачок, который хоть и рожден с изъяном, а смекалист да удал», — заметила телеведущая.

В свою очередь, популярность персонажа Дейнерис журналистка связала с культом женщины, а также с исторической жестокостью россиян.

«Ну а популярность Дейенерис вполне укладывается в мифологический культ женщины, где все как одна — Премудрые и Прекрасные. Не забывайте, что и Родина у нас — мать. А что до жестокости, так с этим у нас не мифологически, а исторически полный порядок», — подчеркнула Канделаки.

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кто из героев сериала «Игра престолов» пользуется любовью росийских зрителей.