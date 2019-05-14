Глава Петербурга Беглов встретился с худруком Мариинского театра и обсудил фестиваль им. Чайковского

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым проведение международного конкурса имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Крупнейший международный смотр молодых талантов пройдет с 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге.

В Петербурге пройдут прослушивания вокалистов, виолончелистов и молодых мастеров медных и деревянных духовых инструментов, а также гала-концерт лауреатов конкурса.

Глава северной столицы отметил, что для города большая честь принимать этот конкурс. Гергиев, в свою очередь, поблагодарил Александра Беглова за активное участие в подготовке и организации смотра.

В этом году на участие в конкурсе были поданы рекордные 954 заявки из 58 стран мира.