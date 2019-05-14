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Москалькова предложила ввести пост аналитика соцсетей в школах 

News.ru + ещё 14 14 мая 2019
Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предлагает ввести в школах должность аналитика аккаунтов учеников в соцсетях. Она считает это более важным, чем ставка психолога.
Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в социальных сетях. Специалист, который видит, что ученик находится в депрессии, одинок, — приводит «Говорит Москва» слова омбудсмена.
13 мая ученик 10-го класса гимназии № 7 в Казани пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом. Никаких требований старшеклассник не выдвигал. Пострадавших нет. Юношу задержали. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».
Оружие подросток купил с согласия отца. Об этом в объяснительной написал брат юноши, писал News.ru.
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Общество , Образование , Татьяна Москалькова
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