Умер Виктор Сумеркин

Народный артист России , тромбонист Виктор Сумеркин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, где профессор Сумеркин преподавал на кафедре медных духовых и ударных инструментов.

Сердце музыканта остановилось в ночь на 13 мая. Прощание с артистом состоится 15 мая в крематории на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге.

В 1957 году Виктор Сумеркин с отличием окончил Ленинградскую консерваторию, а в 1963 году — аспирантуру под руководством профессора Михаила Буяновского. Многие годы он был солистом Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, совмещая исполнительскую деятельность с педагогической работой.