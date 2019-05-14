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Умер Виктор Сумеркин 

Рамблер + ещё 13 14 мая 2019
Фото: интернет
Народный артист России, тромбонист Виктор Сумеркин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, где профессор Сумеркин преподавал на кафедре медных духовых и ударных инструментов.
Сердце музыканта остановилось в ночь на 13 мая. Прощание с артистом состоится 15 мая в крематории на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге.
В 1957 году Виктор Сумеркин с отличием окончил Ленинградскую консерваторию, а в 1963 году — аспирантуру под руководством профессора Михаила Буяновского. Многие годы он был солистом Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, совмещая исполнительскую деятельность с педагогической работой.
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