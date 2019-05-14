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Минобрнауки не планирует отменять ЕГЭ 

ТАСС + ещё 2 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Министерство науки и высшего образования РФ не планирует в ближайшее время отменять систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил журналистам глава министерства Михаил Котюков в Сочи, где проходят III международная конференция "Наука будущего" и V всероссийский форум "Наука будущего — наука молодых".
"Сейчас не планируется [отмена ЕГЭ]", — сказал он.
В прошлом году депутаты от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить в ЕГЭ, заменив его государственными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. Досрочно экзамен сдали около 28 тыс. человек.
Котюков также сообщил, что почти 60% выпускников школ будут иметь возможность поступить на бюджетные места в университеты в 2020-2021 учебном году.
"Буквально завтра мы подведем итоги конкурса по распределению контрольных цифр приема бюджетных мест на 2020-2021 годы, при определении общих объемов цифр мы обеспечивали сохранение той доступности, которая была достигнута — примерно 57% от количества выпускников школ будут иметь возможность поступить на бюджетные места", — сказал он.
Количество бюджетных мест в системе высшего образования определяется требованиями госгарантии, предусмотренной федеральным законом. Контрольные цифры приема планируются и распределяются более чем за год до фактического приема.
Как сообщалось ранее, на 2019-2020 учебный год число бюджетных мест в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры вырастет на 8,2% по сравнению с 2018-2019 учебным годом и составит 495,4 тыс. мест.
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Комментарии1
Общество , Образование , ЛДПР , Минобрнауки
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