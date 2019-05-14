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Глава Конституционного суда России извинился перед князьями за свое происхождение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, выступая на конференции по конституционной идентичности и универсальным ценностям, отметил серьезный прогресс в правовых отношениях.
По мнению Зорькина, человечество за небольшой период сделало в этом направлении «космический шаг», передает РИА «Новости».
«Удивительно, ведь это искусство, искусство права», — сказал глава КС.
Сообщается, что на конференции выступили председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины Златко Княжевич и председатель Верховного суда Монако. Сравнивая современные правовые отношения с полуторавековой давностью, Зорькин упомянул о своем крестьянском происхождении.
«Я хотел извиниться перед великими князьями, потому что я происхожу из крестьян… 150 лет назад меня бы высекли на конюшне, а теперь я вместе с вами сижу и говорю на эту тему», — он.
Напомним, ранее Зорькин выступил с поддержкой двухпартийной политической системы.
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Общество , Валерий Зорькин , РИА Новости
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