Глава Конституционного суда России извинился перед князьями за свое происхождение

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин , выступая на конференции по конституционной идентичности и универсальным ценностям, отметил серьезный прогресс в правовых отношениях.

По мнению Зорькина, человечество за небольшой период сделало в этом направлении «космический шаг», передает РИА «Новости».

«Удивительно, ведь это искусство, искусство права», — сказал глава КС.

Сообщается, что на конференции выступили председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины Златко Княжевич и председатель Верховного суда Монако. Сравнивая современные правовые отношения с полуторавековой давностью, Зорькин упомянул о своем крестьянском происхождении.

«Я хотел извиниться перед великими князьями, потому что я происхожу из крестьян… 150 лет назад меня бы высекли на конюшне, а теперь я вместе с вами сижу и говорю на эту тему», — он.

Напомним, ранее Зорькин выступил с поддержкой двухпартийной политической системы.