Медведев потребовал решить проблему нехватки мест в детских садах в отдельных регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал до конца следующего года решить вопрос с нехваткой мест в детских садах в тех регионах, где такая проблема еще остается. Во вторник на совещании по вопросам исполнения поручений президента председатель правительства заверил, что федеральный центр выделит на эти цели дополнительные деньги, исходя из имеющихся возможностей.

"В настоящий момент наши обязательства перед гражданами, которые стоят в очереди [на места в детские сады] в субъектах Федерации, не прекращены, мы должны эти обязательства исполнять", — указал председатель правительства. Медведев признал, что "сами субъекты Федерации с этим не справятся, несмотря на то, что это их полномочия". "Мы [федеральный центр] такую поддержку должны будем оказать для того, чтобы эту тему раз и навсегда закрыть", — подчеркнул глава кабинета министров.

"Мы оценим наши текущие возможности так, чтобы в этом году, в следующем году эти обязательства полностью закрыть", — подчеркнул Медведев.

Премьер потребовал от регионов предоставлять объективные данные о нехватке мест в детских садах, чтобы "манипуляций очередями больше не было". По оценке председателя правительства, нехватка мест в детских садах — "накопленная проблема".