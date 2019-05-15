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Весенний праздник фонтанов пройдёт 18 мая в Петергофе 

RT на русском + ещё 3 15 мая 2019
Фото: © Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Весенний праздник фонтанов пройдёт 18 мая на Большом каскаде в государственном музее-заповеднике «Петергоф», сообщают «Невские новости».
По традиции он откроет летний сезон. В этом году церемонию посвятят 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
«Пушкин знал Петергоф и любил его. Несколько раз он приезжал на петергофский праздник», — заявила гендиректор ГМЗ Елена Кальницкая.
В постановках примут участие около 300 артистов, в том числе студенты творческих вузов, волонтёры, солисты профессиональных театров. Завершится праздник фейерверком.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли сезон фонтанов.
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