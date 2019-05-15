Весенний праздник фонтанов пройдёт 18 мая в Петергофе

Весенний праздник фонтанов пройдёт 18 мая на Большом каскаде в государственном музее-заповеднике «Петергоф», сообщают «Невские новости».

По традиции он откроет летний сезон. В этом году церемонию посвятят 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Пушкин знал Петергоф и любил его. Несколько раз он приезжал на петергофский праздник», — заявила гендиректор ГМЗ Елена Кальницкая.

В постановках примут участие около 300 артистов, в том числе студенты творческих вузов, волонтёры, солисты профессиональных театров. Завершится праздник фейерверком.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли сезон фонтанов.