«Почти без сна»: вдова Доренко поделилась мыслями после смерти журналиста

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала о своем состоянии после смерти мужа.

«Очень тяжёлые дни. Самые тяжёлые в моей жизни. На резерве. Почти без сна. Любить и утешать наших детей. Решать бесконечные вопросы. Держаться, держаться, держаться», — написала Юлия в Instagram.

Юлия рассказала, что 13 марта у здания радиостанции «Говорит Москва» собрались люди, чтобы вспомнить основателя и главного редактора радиостанции Сергея Доренко.

«Это было настоящее народное прощание, которое он бы оценил. Я часто говорила Сергею — у тебя лучшие слушатели, лучшие подписчики — неравнодушные, товарищеские, искренние», — написала вдова журналиста.

Юлия поблагодарила всех «знакомых и совершенно незнакомых людей» за поддержку и готовность прийти на помощь.

9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в Москве в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты. 12 мая должно было состояться прощание и кремация Доренко, однако они были отменены в последний момент из-за заявления дочерей журналиста от первого брака о том, что он, возможно, был отравлен. В смерти Сергея Доренко они обвинили его жену Юлию.