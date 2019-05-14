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Школьница отказалась от семьи из-за расизма и прослыла посланницей высших сил 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Школьница из США под ником jstorbitch рассказала в Twitter о своей однокласснице, которая не хочет иметь детей, чтобы не увеличивать число белокожих людей на планете. Многие пользователи сети разделили ее точку зрения и поддержали неизвестную девушку.
«Не могу перестать думать о том, как вчера белокожая девочка в моем классе сказала, что она планирует никогда не иметь детей, потому что она не хочет больше создавать белокожих людей», — рассказала американка.
За несколько дней публикация стала вирусной и собрала почти 140 тысяч лайков. Автор очень обрадовалась внезапной славе. «Как только это пробьет 100 тысяч лайков, BuzzFeed автоматически сгенерирует статью типа студентка-американка азиатского происхождения обличает белокожую одноклассницу, побуждая к дебатам о репродуктивных правах и американской расовой демографии», — пошутила девушка спустя два дня, глядя на ажиотаж вокруг поста.
«Она заслуживает трофея», — восхитился добровольной жертвой девушки комментатор mikedamic1. «Она выполняет работу Господа», — добавил другой юзер. Некоторые увидели в реплике школьницы призыв к усыновлению приемных детей.
Другие удивились такому проявлению расизма по отношению к белокожим. По их мнению, такая форма неприязни должна порицаться, а не считаться положительной чертой.
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Общество , США
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