В РПЦ сравнили протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге с Гражданской войной

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Говорит Москва » призвал жителей сделать выбор: последовать примеру тех, кто убивал верующих, или объединиться в строительстве нового собора.

Общественное неприятие идеи возведения храма святой Екатерины сильно преувеличено. Об этом зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Говорит Москва». По его мнению, храм позволит восстановить мир и согласие.

«Когда мы говорим о храмовом строительстве в Екатеринбурге и его окрестностях, мы должны помнить, что это регион, в котором была убита царская семья. Во многих храмах екатеринбургской митрополии молятся об упокоении царской семьи и людей, которые были подвержены пыткам и убийствам во время богоборческой власти. Иного пути к примирению нет, кроме как объединение общества вокруг духовных ценностей, которые у нашего народа связаны с православием. Людям, которые хотят быть наследниками тех, кто убивал верующих, разрушал храмы, растаскивали иконы во времена гражданской войны, нужно сказать, что они должны сделать выбор. С теми они, кто строит храмы, или с теми, кто их разрушает, преследует тех людей, которые хотят просто помолиться».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил готовность выступить посредником и пригласил стороны конфликта в свой кабинет в 16:00. Он призвал начать диалог и решить все вопросы мирным путем. Вахтанг Кипшидзе поддержал это предложение.

«Инициатива губернатора верная. Люди часто, будучи введенными в заблуждение различными политиканствующими радикалами, выступают против. Нужно объяснить, что храм не может никому угрожать, он украсит город, создаст возможности для многих людей в социальных инициативах. Тогда большинство людей поймет и не будет препятствовать строительству».

В свою очередь, екатеринбургская епархия заявила, что не собирается идти на какие-либо компромиссы с протестующими и храм непременно будет построен, пишет Znak. Возведение храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы было приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Не все жители города восприняли это решение с энтузиазмом, накануне на предполагаемом месте строительства прошла акция протеста.