За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева

«Пошел вон отсюда»: Соловьев выгнал украинца за фашизм и Бандеру

Телеведущий Владимир Соловьев , поругавшись с украинским политологом Всеволодом Непогодиным, выгнал его из студии программы «Кто против?» прямо по ходу шоу. Возмущение российского журналиста вызвала фраза приглашенного эксперта о бандеровцах и фашистах.

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1». В рамках очередного выпуска шоу между Соловьевым и Непогодиным возник ожесточенный спор, касающийся националистических идей в украинской армии. Разговаривая с оппонентом на повышенных тонах, ведущий передачи, в частности, напомнил визави, что тема нацизма популяризуется в рядах военнослужащих Украины , тогда как Степана Бандеру , лидера националистического движения на Западной Украине, там считают героем.

Непогодин, в свою очередь, парировал, что Бандера для части украинцев являлся символом борьбы со «сталинизмом». «А какая альтернатива была?» — спросил у Соловьева приглашенный эксперт, тем самым оправдывая отношение бандеровцев к фашистам.

Данная реплика разозлила ведущего, в результате чего тот закричал на гостя: «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это „альтернатива“ борьбы? Пошел вон отсюда!» Непогодин же не стал оспаривать требование Соловьева и вскоре действительно ушел со съемок шоу, улыбаясь.

Отметим, что подобные скандальные инциденты с участием Соловьева происходили на российском телевидении и ранее. Так, в начале апреля отечественный журналист выгнал из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» польского эксперта Якуба Корейбу. Конфликт между мужчинами возник на почве обсуждения участниками шоу вопроса, обязана ли Польша отвечать за происходившее в стране в годы Второй мировой войны и помогать потомкам пострадавших семей.

Корейба, говоря на данную тему, среди прочего заявил, что многие прямые родственники жертв холокоста являются больше «притворяющимися жуликами», передает РИА «Новости». Кроме того, он обвинил Соловьева и других участников программы в том, что они якобы пытаются «манипулировать» памятью убитых, назвав их «отвратительными шовинистами». «Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — заключил поляк, обвинив тем самым Советский Союз в бездействии в начале войны.

Провокационные реплики Якуба мгновенно вывели из себя Соловьева, и телеведущий приказал Корейбе покинуть студию.

«Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», — заявил Владимир, после чего позвал охрану.

Позднее Соловьев прокомментировал случившееся у себя в инстаграме, назвав поведение приглашенного эксперта «верхом цинизма».

Любопытно, но всего за несколько месяцев до этого в эфире все той же передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» произошел другой конфликт с участием Корейбы. Тогда дискуссия, развернувшаяся в рамках шоу, привела к тому, что российский политолог Дмитрий Куликов швырнул стакан с водой в поляка, мешавшего ему говорить. Корейба, в свою очередь, сумел увернуться от брошенного в него предмета, спрятавшись за стойку. Сам Куликов при этом заверил, что намеренно бросил стакан именно в пол.

На вопрос польского эксперта, можно ли считать «нормальным» подобное поведение со стороны Куликова, Соловьев сказал: «Нормально, если бы попал», а также попросил Корейбу «сменить регистр» и прекратить мешать коллегам высказываться. Когда же поляк продолжил перебивать Куликова на повышенных тонах, Соловьев заявил:

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!».

По окончании передачи Корейба в социальных сетях назвал поведение телеведущего непрофессиональным.

«В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Корейба в свойственной ему манере доносил свою позицию, перебивая Дмитрия Куликова. Тот, не имея других аргументов в споре, бросил в Якуба стакан. Выходка не только не была осуждена в студии, наоборот — ведущий программы поддержал неэтичное поведение Куликова», — говорится в заявлении в фейсбуке.

В то же время он заявил, что конфликт якобы начался еще задолго до эфира.